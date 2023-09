¿Por qué no debes guardar el queso en la nevera? Estos son los motivos

Ante eso, lo aconsejable es buscarle un sitio en la despensa, al aire o envuelto en un papel. Hasta hace unos años era habitual que en los hogares se mantuviera en una quesera, que era un recipiente pensado en exclusiva para este tipo de alimentos. Es complicado que se mantengan las propiedades del queso durante mucho tiempo, sobre todo si has cortado un trozo y vas a tardar un tiempo en consumirlo. En ese caso, lo correcto sería echar un poco de aceite de oliva en la zona donde se haya producido el corte para que nos aguante más tiempo y se conserve jugoso. No sólo cometemos errores a la hora de guardar el queso, también al envolverlo. Hay que evitar, en la medida de lo posible, que permanezca mucho tiempo envasado al vacío, ya que de esa forma lo único que conseguiremos es que no transpire. También debe descartarse otras alternativas empleadas como pueden ser el papel de aluminio o los tupper cerrados. / Pexels