Las comandas más raras que le han hecho a estos hosteleros: "Un bocata de pollo sin pollo"

La cuenta de Twitter Soy Camarero se esfuerza a diario por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

En este caso, la cuenta ha querido preguntar a sus seguidores, sobre los casos más raros que se hayan encontrado en la hostelería. Es decir, alguna situación rara que hayan vivido atendiendo a los clientes. Aunque parecía que no iban a sorprender tanto, han hablado sobre verdaderos casos de gente que les ha pedido una comanda muy rara.

Las cosas más raras que han pedido los clientes

Acostumbrados en la mayoría de los casos a encontrar respuestas por parte de jefes o condiciones laborales inexplicables, hoy han querido hacer algo diferente. Preguntar a los hosteleros que ha sido la cosa más rara que les han pedido en sus respectivos trabajos para comer.

Ha habido todo tipo de respuestas como es esta: "Me preguntó si un sándwich tenía algo de queso porque era intolerante a la lactosa, le dije que no y lo pidió. A la hora del café, me pidió un cortado con leche normal, le dije que teníamos sin lactosa y me respondió que daba igual, la normal estaba bien", dando a entender que lo del queso en el sándwich era un mero capricho.

Otro cliente pidió una combinación muy rara de ingredientes en el bocadillo que asombró al camarero que lo tuvo que hacer. "Bocadillo de jamón de bellota con queso, lechuga, cebolla a la plancha, tomate rallado y mayonesa. Lástima no se vean todos los ingredientes, pero tengo foto de esta aberración", ha compartido uno de los trabajadores.

Sin duda, aunque estos casos anteriores sean alucinantes, hay dos que no han dejado de sorprender en la red social. Por un lado, una madre que pidió un bocadillo de pollo para su hijo, pero sin el pollo. La explicación era que al hijo le gustaba la salsa que traía el bocadillo.

El otro comentario que ha causado sensación ha sido este en el que el cliente le pidió una cerveza sin alcohol para dársela al perro. Cuando parece que lo tienes todo visto y no te dejan de sorprender.

Estas han sido algunas de las contestaciones que más repercusión han tenido en la publicación de la cuenta.