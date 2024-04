Qué es la termogénesis y por qué tu cuerpo quema calorías sin notarlo

¿Alguna vez habías oído hablar de la termogénesis?. Sabes que este concepto hace referencia a la pérdida de peso porque está asociada con la quema de calorías y el metabolismo de las grasas. De hecho, incluso el acto de comer y hacer la digestión también viene acompañado de un gasto calórico que hace nuestro cuerpo durante el metabolismo.

En mayor o menor medida nuestro cuerpo no para de quemar calorías, también cuando no estamos haciendo ejercicio físico. Esas actividades cotidianas como pasear, el camino del metro, subir o bajar escaleras, ir al supermercado a hacer la compra, aunque no lo parezca gastamos y quemamos calorías. Además, se encuentran diferentes tipos de termogénesis que pueden contribuir a quemar calorías diariamente.

Estos son los tipos de termogénesis

1. Termogénesis inducida por la dieta

Algunos alimentos pueden aumentar la producción de calor en el cuerpo debido a su efecto térmico. Por ejemplo, las proteínas requieren más energía para ser digeridas y metabolizadas que las grasas o los carbohidratos, lo que significa que el cuerpo quema más calorías al procesarlas. También se ha sugerido que ciertos alimentos, como la cafeína o los capsaicinoides que se encuentran en el pimiento picante, pueden aumentar la termogénesis y promover la pérdida de peso.

2. Termogénesis inducida por el ejercicio

El ejercicio aumenta la temperatura corporal y la producción de calor a medida que los músculos trabajan. Durante el ejercicio, el cuerpo quema calorías para proporcionar energía a los músculos en movimiento. Los entrenamientos de alta intensidad, como el entrenamiento con pesas o el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT), pueden aumentar la termogénesis y la quema de calorías tanto durante el ejercicio como después, durante el período de recuperación.

3. Termogénesis adaptativa

El cuerpo tiene la capacidad de ajustar su tasa metabólica en respuesta a cambios en la ingesta de alimentos y al medio ambiente, como la temperatura ambiental. Cuando se somete a condiciones de frío, por ejemplo, el cuerpo puede aumentar la termogénesis para generar calor adicional y mantener la temperatura corporal. Esto puede resultar en un aumento en la quema de calorías y potencialmente en la pérdida de peso.

Estos son los alimentos termogénicos

Aunque nuestro propio cuerpo quema calorías durante nuestras actividades diarias, incluso cuando no hacemos deporte, también existen algunos alimentos a los que se les llama como 'termogénicos': Proteínas: pescado, carne, huevo, marisco, legumbres; Cacao; Guaraná; Café; Té verde; Pimentón picante; Pimienta negra y Jengibre. Estos son algunos alimentos que ayudan a tu cuerpo a quemar calorías y a aumentar el tránsito de tu cuerpo.