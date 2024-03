Laura Escanes estalla contra su expareja, Álvaro de Luna: "Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta"

Aprovechando el lanzamiento del nuevo disco de Shakira, "Las mujeres no lloran", Laura Escanes decidió romper su silencio y compartir su opinión a través de su cuenta de Twitter. En un mensaje cargado de honestidad, la influencer expresó su frustración por tener que permanecer callada mientras otros plasman su versión de la historia en canciones.

"Esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones..... ... lol", escribió Escanes, evidenciando su molestia ante la situación. Además, la influencer buscó despojarse del papel de mala que podría inferirse de las canciones de su ex, afirmando que solo busca abrazar a Shakira y reconocer su talento.

Con un mensaje directo hacia su ex pareja, Laura Escanes declaró: "Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta", dejando en claro su posición frente a las composiciones que, según sus seguidores, tratan aspectos de su relación pasada. Con su actitud franca y su deseo de mantenerse auténtica, Escanes se posiciona como una voz firme en medio de la controversia.

mira lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro, pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones………….. lol — Laura Escanes (@LauraEscanes) March 22, 2024

De esta forma, la ex pareja conformada por Laura Escanes y Álvaro de Luna ha vuelto a acaparar titulares después de que el cantante lanzara una serie de temas que, según muchos, contenían indirectas hacia la influencer. La calma que reinaba tras la ruptura en noviembre del año pasado se ha visto interrumpida por las revelaciones musicales del artista.

En su tema "Suerte", Álvaro de Luna no escatimó en dejar al descubierto sus sentimientos, con letras que insinuaban desencanto y desilusión hacia su relación pasada. Aunque el cantante confirmó haber compuesto tres canciones dedicadas a su ex, Laura Escanes, el lanzamiento de estas producciones no había provocado una respuesta pública... hasta ahora.