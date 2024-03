Una usuaria de TikTok habla de la situación para vivir en un estudio en Madrid: "1130 euros y no hay ni cama"

Cada día es más difícil que el anterior, conseguir un piso para alquilar en Madrid, por lo menos que sea decente. Digo decente porque estamos llegando a situaciones desorbitadas, en la que ya no es que sea caro el precio de los alquileres, si no es que además las condiciones de estos pisos son preocupantes. Estudios de 20 metros cuadrados, te piden 1000 euros al mes y no tienen ni cama. Esas son las condiciones que hay hoy en día para encontrar una vivienda de alquiler en la capital de España.

La indignación de una internauta en redes sociales

Una internauta, vía redes sociales ha hecho un vídeo explicando la situación que se está viviendo con los pisos en Madrid. Cuenta que está buscando piso para irse a vivir y que las condiciones de los estudios son las siguientes: el primer ejemplo que pone es un estudio por 940 euros al mes, en Delicias. En el anuncio se puede ver como la cama está de forma contigua a la ducha y a su lado el retrete. Por lo tanto, esta chica plantea que "ya no es pedir un palacio, sino que por lo menos se ofrezca algo con mínimas condiciones humanas".

El claro ejemplo que ha indignado a esta chica en redes sociales, es un estudio en Calle Lagasca por el que piden 1130 euros al mes por 22 metros cuadrados y sin cama. Esta es la realidad. La pregunta que se hace la chica es la que se hacen muchos, "aquí nadie intenta engañarte, se ve claramente tu cocina, el baño y el sofá, pero ¿y la cama?". Una situación que pese a la ficción es lo que se está viviendo en Madrid. "Por lo menos son honestos", ha sido la reacción de la chica al ver que te dicen que el estudio no tiene cama.

Realmente esta situación impide a muchos jóvenes españoles incluso acceder a un alquiler de un estudio pequeño o de una habitación en un piso compartido.