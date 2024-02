Descubre la plataforma que te sugiere cada día uno de los 1001 discos que debes escuchar antes de morir

En 2005 fue publicado el libro 1001 albums you must hear before you die, que fue traducido en España como 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Es una recopilación musical elaborada por el escritor y periodista inglés Robert Dimery, con larga trayectoria en revistas sobre cultura y moda. El autor se basó en reseñas, informes y selecciones realizadas por críticos musicales de prestigio. En este catálogo se incluían discos muy populares creados -principalmente por artistas occidentales- entre 1950 y el año 2000.

Basada en esta obra, existe la plataforma 1001 albums generator. El mecanismo es muy sencillo: al introducir el nombre que deseemos, se generará una URL (una página) personalizada, y ese será el título de nuestra lista. En ella, cada día se agregará una sugerencia musical, escogida de manera aleatoria entre las incluidas en el índice compilado por Dimery. Esta será aleatoria, es decir, que cada usuario recibe la lista de álbumes en un orden diferente. Se mostrará el nombre del disco, la imagen de la portada y un breve resumen con los detalles más destacables.

Para hacer un seguimiento del reto de escucha, es posible añadir una calificación personal y revisar las recomendaciones previas, puesto que esta información se queda almacenada. Además, la herramienta genera estadísticas personalizadas y también permite interactuar con las reseñas de otros oyentes. Asimismo, se puede marcar la opción de que se incluyan solo aquellos discos que pertenezcan a géneros determinados seleccionados por el usuario, de recibir un mensaje por correo electrónico con la URL o de que el generador se active únicamente los fines de semana.

Con este generador aleatorio, los oyentes más curiosos obtendrán fácilmente y a diario propuestas musicales variadas de géneros como rock, pop, hip hop, country, música electrónica, punk, grunge, rythm and blues o jazz. Así, podrán redescubrir algunos de los álbumes considerados imprescindibles en la música de las últimas décadas.