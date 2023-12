Así ha sido trabajar como probadora de conciertos en el WiZink: Pilar fue elegida entre más de 50.000 candidatos

Hace unas semanas se posicionaba en InfoJobs un anuncio peculiar: WiZink Center sacaba una plaza para un puesto de "Probador/a de conciertos". Se trata de la cuarta oferta del programa 'Cool Jobs' que ha organizado la conocida plataforma de búsqueda de empleo.

Se necesitaba a una persona que acudiera a tres eventos en el estadio. En esta extravagante oferta de trabajo se detallaba que quien fuera seleccionado/a debería acompañar a un artista a realizar su prueba de sonido, junto a otras tareas. Además, podría conocerlo personalmente y acudir a su camerino. También se le ofrecería alojamiento y transporte hasta el estadio. Sus funciones serían remuneradas con un salario de entre 900 y 1.050 euros.

El casi único requisito era estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria, ya que como "conocimientos necesarios" se habían indicado las etiquetas de "Diversión" y "Música" y se podía postular sin tener experiencia. Rápidamente, se extendió el anuncio -sobre todo entre los jóvenes- por las redes sociales. 53.793 personas se presentaron para el puesto.

Tras pasar con éxito varias fases del proceso de selección fue seleccionada Pilar Cano Serrano, de 24 años. "No me puedo creer que esté viviendo esto, que me haya tocado a mí. Pienso aprovecharlo al máximo", compartió en un texto en su perfil de TikTok. Su cometido era "experimentar de diferentes maneras lo que pasa un día de concierto en el WiZink", según informó ella misma.

En la oferta de InfoJobs se habían introducido varias palabras en mayúsculas, unas pistas para los más observadores con respecto a cuáles serían los artistas de los conciertos que la persona elegida tendría que "probar". Después de las tres jornadas de trabajo, la recién contratada tendría la misión de elaborar un informe completo con propuestas de mejora para el proceso completo de organización, montaje y realización de cualquier concierto.

Ver a Aitana en "modo VIP"

Durante su primer día, Pilar gozó con el 'show' de Aitana desde la óptica del usuario, con la suerte de acceder a la zona VIP. Ella disfrutó del concierto acompañada por Nilton Navarro, el Brand Manager (responsable de marca) de InfoJobs. En los vídeos difundidos por el WiZink Center aparecen copas de champán, jamón y otros aperitivos en varias mesas anexas al espacio.

Pilar cantó desde la barandilla del palco y se movió al ritmo de la música de la cantante catalana, quien continúa con su gira Alpha Tour. "Me lo he pasado súper bien, me han tratado genial. Tenía de todo, para comer, beber... Estaba en el palco y ha sido muy chulo, nunca había estado, y la verdad es que se vive de otra manera. Me ha encantado", expresaba Pilar a cámara, tras el concierto, visiblemente emocionada y con una gran sonrisa.

Desde la perspectiva del artista: Melendi

En un segundo día, la joven elegida para el puesto se maravilló ante la vista de las gradas y de la pista del estadio completamente vacías, solo surcadas por varios puñados de empleados. Un trabajador del WiZink Center la guio en un recorrido por las bambalinas, mostrándole las labores de los operarios de escenario para erigir un 'show'. Se trataba del punto de vista de los artistas, incluido el proceso de producción.

Pilar fue la encargada de ir al camerino del cantante, Melendi, para que éste firmase una dedicatoria para el WiZink. Esta tarea se lleva a cabo con todos los artistas que pasan por allí para recopilar un 'tablón de la fama'. "Ha sido una pasada poderlo conocer y verlo en persona, no me lo puedo creer", comentaba sorprendida Pilar tras esta experiencia.

Desde la cabina de sonido: Dellafuente y Morad

En el tercer día de funciones como "probadora de conciertos", Pilar logró penetrar en las entrañas del recinto. "He podido conocer todo desde el punto de vista del equipo técnico, audiovisual, seguridad y hostelería", manifestaba, ilusionada.

En esta ocasión, vivió desde este lugar el "Soundclash RedBull Dellafuente vs. Morad", una propuesta diferente con dos escenarios en los que ejecutaron sendas actuaciones ambos artistas hasta que poco a poco se acabaron fusionando las escenas y culminaron en una colaboración estelar. También aparecieron por sorpresa otros cantantes muy conocidos de la escena musical actual; RVFV, Lola Índigo, Rels B y Maka pisaron fuerte. Pilar observó todos los detalles desde las alturas, en la mesa de control.

Un contrato fugaz, pero muy original

Ya han tenido lugar los tres eventos. Pilar ahora debe trabajar en confeccionar un reporte con todas las ideas, sugerencias y opiniones acerca de lo que ha observado durante estos días. "Ha sido una experiencia irrepetible y es que solo puedo dar las gracias por haber podido vivir esto. Me da mucha penita que se haya acabado, pero estoy feliz de haberlo vivido".