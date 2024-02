'Pasapalabra': sus secretos al descubierto

'Pasapalabra' se ha convertido en uno de los programas más duraderos de la televisión española, continúa siendo extremadamente relevante y, de hecho, parece imparable. Actualmente, se transmite en Antena 3, donde es el líder indiscutible de las audiencias de la tarde y se posiciona como uno de los programas más populares durante el horario vespertino en televisión.

Y es que el concurso lleva emitiéndose más de 20 años: una cifra histórica que cualquier cadena de televisión valoraría lo suficiente como para invertir una fortuna en él. No es sorprendente, dado que el formato garantiza una audiencia fiel. ¿Cuál es la razón de este fenómeno? ¿Qué explica el éxito de Pasapalabra? Los expertos en el programa lo tienen muy claro y, por primera vez, revelan el secreto más protegido del concurso.

El secreto de 'Pasapalabra'

A pesar de que el programa no ha variado casi en nada su formato desde que empezó a emitirse hace más de dos décadas, sigue siendo el más visto de la televisión en España. ¿Cuál es entonces el secreto de su éxito? ¿Por qué es un formato que parece no agotarse? Quienes más conocen el programa se han reunido y, por vez primera, han analizado el concurso y han puesto sobre la mesa lo que consideran que son los puntos más destacados que han llevado al programa a triunfar un año tras otro. Los exconcursantes que pasaron meses en Pasapalabra son, casi con toda probabilidad, quienes más saben del formato. No en vano, ellos lo estudiaban diariamente para descubrir la mejor táctica para afrontar cada juego y, sobre todo, la prueba final: el rosco de Pasapalabra.

Expertos revelan los secretos de 'Pasapalabra'. / Antena 3

Luis de Lama, uno de sus concursantes más conocidos lo tiene claro: "Pasapalabra es perfecto, desde que empieza hasta que acaba", asegura el madrileño, quien insiste en que el secreto del concurso es que "todo el mundo puede jugar".

Otra de las figuras indiscutibles del concurso, Pablo Díaz, explica que lo mejor del concurso es que "aúna entretenimiento y cultura" en una excelente mezcla. En este mismo sentido se pronuncia otro concursante mítico: Javier Dávila. "Lo tiene todo: cultura, emoción, música, espontaneidad, juego y, por supuesto, una gran presentación", destaca.

Orestes Barbero, quien no consiguió llevarse el bote de Pasapalabra, pero es el concursante que tiene en su haber el mayor número de programas, señala que se trata de un formato que reúne un sinfín de cosas muy atractivas: "Es un concurso que gusta a todo el mundo -subraya-, donde los espectadores pueden jugar y en el que se crea una atmósfera donde te sientes uno más del programa".

Orestes, uno de los concursantes más queridos de 'Pasapalabra'. / Antena 3

Además, apostilla, el hecho de que los concursantes aguanten en el programa hace que se establezca una corriente especial con los espectadores: "Sienten que nos conocen" y, al final, tanto Pasapalabra como los concursantes se convierten en parte indispensable de su día a día.