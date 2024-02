Estos son los nombres que están prohibidos en España

Entre los múltiples nombres que existen, ya sea para bien o para mal, muchos de ellos destacan por su curiosa construcción. Desde nombres compuestos por palabras aleatorias a nombres que incluyen símbolos matemáticos, casos como el del hijo de Elon Musk, X Æ A-XII, son vivamente recordados por la sociedad. Aunque este haya podido ser el cometido inicial de los padres, no es un secreto que estos se hayan encontrado de bruces con la realidad cuando se les ha informado que ese nombre ha de ser modificado de acuerdo a las normas del Registro Civil.

Y es que esto no solo sucede con nombres complejos, sino que, nombres simples que pertenecen a personas que han teñido la historia universal negativamente tampoco pueden ser usados para tus hijos. A continuación te dejamos una lista con los nombres que no pueden ser empleados en la actualidad, con sus respectivas causas y consecuencias. Si tienes tan solo un poco de curiosidad por saberlo... ¡Sigue leyendo!

Si llamas así a tus hijos... el Registro Civil te hará cambiarlo

Nombres ofensivos

Aunque es algo de sentido común, cabe destacar aun así que primordialmente los nombres ofensivos no tienen cabida en ningún registro. Ya sea a forma de burla o castigo, no podrás llamar a tu hijo 'Engendro' o 'Loco', pues, aunque el recién nacido aún no sea consciente, estarás atentando contra su dignidad.

En adición, y por evitar también burlas crueles, está prohibido llamar a tus hijos Hitler u Osama Bin Laden, entre otros. Si lo haces debes saber que tendrás que gastar tiempo en el Registro Civil y enfrentarte a cuestionarios respecto a ello.

Nombres iguales

No te van a permitir ponerle a tu hijo el nombre de su hermano si este sigue vivo. De igual manera, las variaciones en otras lenguas tampoco serán posibles, así que si tu hijo se llama Juan y le quieres llamar Joan, deberás pensar en elegir otro nombre que te guste.

Tres nombres

Aunque esta haya sido una tradición muy consolidada en la historia de nuestro país y se siga llevando a cabo, has de saber que, en cuanto cruces la línea de los dos nombres y estos se conviertan en tres, no será posible el registro.

No hay ningún problema en registrar un nombre compuesto por dos nombres, pero la cosa se complica cuando empiezas a sumar más detrás de ellos.

Acrónimos o diminutivos

No vas a poder inscribir en el Registro Civil a tu hijo con el diminutivo que quieras llamarle. Tampoco servirá un nombre creado a partir de abreviaturas o sílabas. En tu hogar podrás llamar de la manera que quieras a tu hijo, peor es importante que en el Registro Civil este cumpla con las normas que la institución establece.

Si quieres ser lo suficientemente afortunado de poner el nombre a tu hijo, deberás hacerlo en un plazo de tres días después de que el Registro Civil te lo solicite, si no, será la institución la que elija un nombre aleatorio.