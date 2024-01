Viajar sin papeles: así es la propuesta de esta aerolínea española que interesa tanto a los pasajeros

¿Cuántas veces has llegado al aeropuerto y te has percatado de que te has olvidado en casa algún papel importante? Desde hace años las aerolíneas siempre han solicitado un gran número de papeles al pasajero para poder viajar: DNI, pasaporte, tarjeta de embarque y algún que otro documento más, si la aerolínea es muy estricta.

Ahora la situación ha cambiado, y es que, con el avance de la digitalización todo está evolucionando, hasta el punto que ya no será necesario mostrar ningún papel a la entrada del aeropuerto. Se trata de Vueling, la primera aerolínea española que ha decidido dejar a un lado lo tradicional y dar un paso más allá.

Se implementará un sistema de reconocimiento facial

La compañía aérea, Vueling, ha establecido el reconocimiento facial para poder pasar los controles de manera más rápida y más sencilla, al igual que acceder a la puerta de embarque. De esta manera no tendrás que preocuparte por tener todo a mano, podrás pasar 'por la cara'.

¿Cómo se activa?

Una vez realizada la reserva con la compañía, el siguiente paso es hacer el check - in online. En este apartado, la plataforma te pedirá tus datos personales y registrará tu cara. Esto lo hará de manera totalmente segura. "Será Aena, gestor aeroportuario, quien gestione los datos", tal y como se afirma en la página web. Hay que tener en cuenta que para poder realizar el reconocimiento facial, hay que estar registrado en la aplicación.

Una vez dentro de la plataforma, hay que seleccionar el apartado "Gestiona tu reserva" y después "Reconocimiento facial". Cuando lo tengas, ya solo tendrás que darle a activar. Este reconocimiento facial se realiza una vez, por lo que te servirá siempre y cuando realices un viaje con la compañía.

¿Dónde está disponible este servicio?

Esta herramienta está disponible en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Menorca, Palma de Mallorca e Ibiza.

Algunas recomendaciones de Vueling

Aunque la compañía haya incorporado esta nueva forma de poder viajar sin realizar ningún tipo de papeleo, es recomendable llevar toda la documentación. En caso de viajar con algún menor, el servicio solo se activará para ti, pero no para el menor, deberá acceder a los controles de manera habitual. Los bebés si podrán pasar.