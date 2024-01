¿Oro o plata? Descubre qué color te queda mejor gracias a estos rotuladores

Elegir los colores que más nos favorezcan no solo hace que nos sintamos mejor, sino que nuestros rasgos estén mejor acompañados por las tonalidades. A menudo no solemos prestar atención a este problema porque no tenemos los métodos para llevarlo a cabo, pero... ¿Cómo te quedarías si te traemos el truco para averiguarlo?

La gama de colores se divide en cálidos y fríos, siendo los primeros aptos para pieles con un subtono amarillento y los segundos para unos más azulados y rosados. Si aún no sabes cuál es el tuyo, solo has de coger dos rotuladores para comprobarlo en un segundo.

Eleva cualquier outfit que te pongas eligiendo los colores que más te favorecen, ¡sigue los pasos que te detallamos!

Solo necesitarás dos rotuladores

Para distinguir entre un tono cálido y otro frío deberás coger rotuladores de esas mismas gamas, por ejemplo, uno azul y otro verde. Estira el brazo y dibuja una línea en el interior de cada uno con un rotulador diferente.

Una vez tengas las rayas, compara con el tono de tus venas, si en su mayoría son verdes, tu piel tiene un subtono más cálido, por el contrario, si son azuladas, tu piel es más fría.

Si en tus venas predomina el verde prueba a llevar colores como el amarillo, el naranja o el rojo. Puedes acompañar cualquiera de estos con joyería en dorado. Si tus venas son azuladas, el rosa, azul, blanco y gris serán tus mejores aliados, así como la joyería en plateado.