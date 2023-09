¿Sabías que hace más calor dentro de tu casa por el color de tus paredes? Cámbialas a este color

El color de tus paredes puede hacer que la temperatura de tu casa suba / Pexels

Es un asunto que parece irrelevante hasta que llega el calor y ves que puede ser una de las soluciones a no morir derretida por el sol. Seguro que has oído hablar de que los colores fuertes en las paredes pueden producirte estrés y no dejarte descansar tranquilo. Pues otra de las curiosidades es que el color fuerte de tus paredes causa más calor que si tuvieras las paredes pintadas de colores claros. Los colores claros absorben mucho menos calor y reflejan más eficientemente la luz natural.

Colores frescos para interior

El uso de colores claros en las paredes de la casa, así como también en los muebles y cortinas, contribuye a la propagación de la luz natural y, por tanto, también, impide el uso de las luces artificiales. Esto hace que absorba menos calor y reduzca el uso de equipos de aire acondicionado en el hogar. Por lo que tendrá una ventaja doble. También ahorrarás en las facturas eléctricas.

Los colores frescos, como los tonos de azul claro, verde pálido o incluso el clásico blanco, tienen la capacidad de reflejar la luz solar y mantener una temperatura más baja.

Los colores claros

Los colores claros crean una sensación de frescura y luminosidad en los espacios de la casa. Lo cual, es especialmente beneficioso en habitaciones expuestas al sol durante el día. Por tanto, el uso de colores claros hace que las pinturas bajen la temperatura de la casa, pero ¿cuánto?.

La pintura blanca es conocida por su capacidad de reflejar la luz solar, y en consecuencia, reducir la absorción de calor en el interior de una casa.

El color blanco el más eficiente

Se ha mostrado que las paredes pintadas de blanco pueden reducir la temperatura en varios grados en comparación con colores más oscuros.

El color blanco refleja la mayor parte de la radiación solar, evitando que el calor se acumule en el interior de la vivienda. Por lo tanto, pintar las paredes interiores de blanco es una opción efectiva y económica para mantener la frescura del hogar.