¿Qué alimentos de Navidad acaban en la basura? Tres de cada 10 españoles los desperdician

Las últimas semanas del año están protagonizadas por las quedadas navideñas y el buen comer. Más de la mitad de los españoles hacen la compra esta Navidad con más previsión de lo esperado, a pesar del incremento de los precios de los alimentos. De hecho, 7 de cada 10 españoles afirman que compran más alimentos en épocas festivas para asegurarse que tienen comida suficiente para sus invitados durante la Navidad, según una encuesta elaborada por Too Good To Go.

Turrones Picó, referentes en Navidad. / Turrones Picó

Comidas de empresa, reuniones familiares, cestas de regalo o quedadas de amigos son algunos de los planes para festejar en esta época mágica. Según los datos del estudio, el 33,8% de los encuestados afirma que compra más comida de la necesaria. Por otro lado, el 32,3% admite que desperdicia más durante Navidad porque cocina demasiada cantidad y un 22,8% asegura que compra demasiados productos típicos navideños como el turrón o los dulces simplemente porque es la época a pesar de que no sea lo que más les gusta.

En un contexto en el que la media de gasto en alimentos será de 298,27€ esta Navidad, según los resultados de esta encuesta, se estarían desperdiciando desde unos 30 euros en comida.

Ahora, más que nunca, es crucial ser conscientes del valor real de los alimentos y aprovecharlos al máximo para cuidar el bolsillo y nuestro planeta", afirma Marie Lindström, directora de Too Good To Go en España.

Cena de Navidad. / Archivo

Los turrones y los polvorones, los alimentos que más se desperdician esta Navidad

En cuanto al tipo de comida que más se desperdicia, los dulces son los peor parados. Un 40,4% afirma que los postres tradicionales navideños como turrones y polvorones son los alimentos que suelen sobrar más en estas fechas. Además, un 39,4% menciona que son los dulces en general, como galletas, chocolates y pasteles, los que acaba dejando sin consumir, mientras que el 32% señala la carne. Solo un 18% identifica el pescado y las salsas como excedente, y un 22,6% dice que el pan es uno de los alimentos que más tira en esta época.

Además, el 19% reconoce que no aprovecha la comida de navidad porque no le parece lo suficientemente cuantiosa como para que merezca la pena almacenarla, un 8,3% señala que no sabe qué hacer con el excedente y un 8,6% carece de espacio para guardarlo.

Una bandeja de polvorones. / Archivo

Cómo evitar el desperdicio de comida durante las fiestas

El 43,2% de los españoles afirma guardar la comida sobrante para consumirla más adelante, mientras un 40% intenta calcular mejor las cantidades. Otros métodos populares incluyen la planificación previa del menú y de la lista de la compra (35,1%) y preparar tuppers con la comida que no se ha podido consumir para que los invitados se la lleven a casa (20,7%).

Según afirma la comunidad de Waste Warriors que lucha contra el desperdicio de alimentos, casi el 63% de los encuestados afirma que suele utilizar las sobras de las comidas principales de Navidad para crear nuevos platos o recetas.

El 54,5% de los españoles indica que la inflación influirá de manera significativa en sus compras navideñas. Los encuestados tienen la intención de reducir esta cantidad priorizando productos rebajados (29,2%) y disminuyendo la cantidad de alimentos adquiridos (25,3%). Aunque aún el desperdicio de comida es una asignatura pendiente y hay trabajo por hacer, casi la mitad de los españoles coincide en que estamos mejorando: el 46,3% de los encuestados cree que la sociedad está cada vez más concienciada y cuenta con más herramientas para dar una segunda vida a los alimentos tanto en casa como fuera de ella.