Almeida acusa al Gobierno de "sobreactuar" con Milei para relanzarse en las elecciones del 9J

Una maniobra electoral. Así entiende el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la decisión del Gobierno de llamar a consultas a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, tras las declaraciones en que el presidente argentino, Javier Milei, llamó ayer corrupta a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. El ministro de Exteriores ha convocado además al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, para exigirle una disculpa pública de Milei en lo que Almeida considera "una sobreactuación" ante la inminencia de las elecciones europeas del 9 de junio.

El alcalde madrileño no ha dejado de criticar que el mandatario argentino se despachara contra la mujer de Sánchez. Tampoco le ha parecido "de recibo" que en su primera visita como presidente a España Milei no haya mantenido ningún contacto con el Rey o con miembros del Ejecutivo. "A partir de ahí, lo que hemos visto es una sobreactuación del Gobierno", ha señalado Almeida, quien ha añadido que lo que está haciendo el ministro de Exteriores, es trazar "una rampa de lanzamiento" para los comicios europeos, para los que empieza la campaña electoral este viernes. "Generar una crisis diplomática a partir de un comentario personal", ha apuntado, no revela defender "la honorabilidad de Begoña Gómez" sino el uso de una "palanca de lanzamiento europeo".

"Respetar las instituciones es también no utilizarlas como plataforma de lanzamiento", ha insistido en una entrevista en el programa Espejo público de Antena 3, en el que también ha recordado la reciente polémica con Óscar Puente, cuando sugirió que Milei ingería "sustancias", o el hecho de que el Gobierno español no mandara a ningún ministro como representante a la toma de posesión de Milei el pasado diciembre. Felipe VI estuvo entonces acompañado por el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo.

A juicio de Almeida, Sánchez no entiende la política sino desde la confrontación como modo de supervivencia y lo que busca ahora es polarizar a su electorado. "Otros mandatarios como Petro o Maduro han dicho barbaridades de España o del Rey y no se ha llamado a ningún embajador a consultas", ha añadido.

En defensa de Ayuso

El munícipe de la capital ha aludido también al tuit en el que el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, criticaba las declaraciones de Milei. "Los ataques contra los familiares de los líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y los rechazamos, especialmente cuando vienen de socios", escribió el político español ayer en la red social X. Una declaración bienintencionada, ha dicho Almeida, que vale tanto para las palabras pronunciadas por Milei en Vista Alegre como para cuando Sánchez acusó en el Congreso de los Diputados de corrupción al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un caso, ha incidido, que había sido desestimado por los tribunales "en dos ocasiones".

Fue en la sesión en la que la presidenta madrileña, que asistía a la sesión desde la tribuna de invitados, dijo del presidente aquel "hijo de puta" que luego derivó en "me gusta la fruta". Se trató, ha justificado Almeida, de una reacción interna, no una respuesta pública, de la que luego se ha hecho aprovechamiento. "Yo le diría a cualquier espectador que se ponga en la piel de Isabel Díaz Ayuso y se plantee cuál hubiera sido su reacción. Violencia política no es eso sino acusar de corrupción a una presidenta de un gobierno autonómico desde la tribuna del Congreso de los Diputados por un caso archivado", ha concluido.