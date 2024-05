La jueza pospone la declaración de la pareja de la presidenta madrileña hasta el 24 de junio

La jueza Inmaculada Iglesias ha decidido suspender y fijar para el próximo 24 de junio la declaración que estaba previsto que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizara este lunes para defenderse de la denuncia del ministerio público que le imputa dos delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil, para poder cometer los primeros.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se informó de que el motivo del aplazamiento se debía a la intención de titular de la Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid de que todos los imputados en el procedimiento declaren el mismo día, al no poder hacerlo finalmente los que estaban citados para este martes. Además de González Amador, este lunes también estaba uno de los empresarios presuntamente implicados en la falsificación de facturas investigada, Maximiliano Eduardo Niederer, pero al residir en México, no se le había podido localizar.

De esta forma, el día 24 comparecerán ante la magistrada la pareja de la presidenta madrileña, pero también los otros denunciados por la fiscalía: David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y José Miguel Carrillo Saborido, a los que se atribuye haber ayudado al primero a la elaboración de facturas falsas con las que reducir los impuestos a los que debía hacer frente.

Fuentes de la acusación, no obstante, señalaban que así la magistrada también facilitaba que se pudiera producir un acuerdo entre las partes para evitar la prolongación del procedimiento, una posiblidad que es la que ha supuesto que el propio González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid denuncien a la Fiscalía Provincial de Madrid por un presunto delito de revelación de datos, al informar de los términos ofrecidos por el letrado para evitar una noticia falsa.

De hecho el diputado de Más Madrid y abogado Hugo Martínez Abarca, a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, atribuyó el aplazamiento a "un caso de escapismo". De hecho, González Amador evitó ser grabado por los medios, poniéndose una peluca con el pelo blanco nada más abandonar el juzgado, mientras esperaba en el ascensor, según señalaron varios testigos.

Martínez Abarca señaló que la defensa "lleva enmarañando el procedimiento desde el principio, con acusaciones ridículas a la fiscalía, dilatando el procedimiento. Parece claro que va a intentar una nulidad, pero no hay por dónde cogerlo y hoy mismo es la guinda de ese pastel". En su opinión, la petición del aplazamiento realizado por González Amador se debe a un posible intento de lograr "un acuerdo de conformidad, pero eso pasa por aceptar los delitos de los que se le acusa y aceptar una pena. Es decir, desmentir a Ayuso, que dijo que no había facturas falsas, no había sociedades pantallas y que no nos íbamos a ver en el juzgado como estamos hoy, que era todo una especie de invención de hacienda".

Problemas informáticos

En un principio se pensó que la declaración del empresario se retrasaba por los problemas informáticos que se llevan viviendo en los juzgados de Madrid desde hace una semana, el pasado pasado día 13, en la totalidad de los juzgados y tribunales de la Comunidad. De hecho, en un gesto no tan habitual todas las asociaciones de jueces hicieron un comunicado conjunto para denunciar la “incidencia generalizada” que "impide la adecuada y correcta tramitación de procedimientos, incluida la firma y notificación de las resoluciones judiciales que afectan a la ciudadanía".

En su nota, denunciaban la gravedad de la situación, especialmente en los juzgados de guardia o de Violencia, e instaban a la rápida solución del problema, porque "el funcionamiento de la Administración de Justicia no puede depender del sacrificio personal de quienes la componen".

Finalmente la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido suspender la declaración y volverla a fijar el próximo 24 de junio.