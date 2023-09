Así ha sido participación de Jorge Rey en 'La Reunión Secreta': Iker Jiménez reacciona a sus predicciones

Jorge Rey participa en La Reunión Secreta / EPE

La predicción del tiempo este otoño ha estado protagonizada por los chubascos y las lluvias a lo largo de todo el territorio nacional, dejando estampas de lo más catastróficas por las consecuencias de estas inundaciones en gran parte del país. Si hay alguien que es capaz de predecir cómo será la situación meteorológica en nuestro país es Jorge Rey, un burgalés de 16 años que ya acumula miles de seguidores en redes sociales, cuya fama se debe a la exactitud con la que fue capaz de anticipar la llegada de Filomena con tan solo 14 años.

Desde entonces, y con una legión de seguidores tanto en Youtube como en Instagram, este joven aficionado a las predicciones del tiempo elabora vídeos al más puro estilo de la televisión. Para este mes de septiembre el joven ha dejado claro que serán las lluvias quienes dominen el panorama nacional, poniendo especial atención en los próximos días en los cuales además, se vivirá un notable descenso de las temperaturas.

El mensaje de Iker Jiménez a Jorge Rey en 'La Reunión Secreta'

Para una de sus últimas predicciones, el meteorólogo de 16 años ha entrado en directo en el programa 'La Reunión Secreta' junto al Doctor Gaona, quien nada más presentar al burgalés que "no te basas en métodos científicos u ortodoxos, pero sí en los tradicionales". El joven asegura que "tampoco dejo de lado los métodos más modernos, que son unos modelos numéricos", señala. Además, Jorge Rey asegura que su fama le ha pillado por sorpresa, pues "cuando empecé no me esperaba que a la gente le pudiera sorprender tanto las cabañuelas", comenta.

Sin embargo, el joven experto asegura que no es lo único que observa, pues su objetivo es "hacer las previsiones lo más fiables y detalladas posibles, y eso ha requerido también a la tecnología", explica. Momentos después, ha sido el presentador Iker Jiménez quien ha participado en 'La Reunión Secreta', donde nada más comenzar ha asegurado que "Jorge Rey es un fenómeno, no recordaba que tiene 16 años, alucino no solo con la capacidad comunicacional, sino por cómo el tío tira de refranes, de la esencia antigua", han sido las palabras que uno de sus referentes ha querido dedicarle, y que el joven ha compartido en redes sociales.