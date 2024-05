El desayuno rápido, fácil y saludable que hará que ahorres tiempo por la mañana: solo cinco ingredientes

Son muchas las mañanas en las que nos despertamos con el tiempo justo y no nos da tiempo siquiera de desayunar. Sacar las sartenes, cacerolas o buscar los ingredientes para hacernos un buen desayuno no está entre nuestros planes de la mañana, además, el tiempo no acompaña y prescindir del desayuno se vuelve una costumbre para ahorrar tiempo.

Llevar un par de barritas o de dulces tampoco llega a ser lo más conveniente, pues son muchos los que se estresan con los azúcares que contienen estos alimentos. Sin embargo, hay numerosas recetas para evitar que nos saltemos la comida más importante del día y obtengamos los nutrientes y la energía suficiente para aguantar hasta la hora de la comida o hasta un snack de media mañana.

Sin azúcares y con ingredientes que seguramente tendrás en casa, este desayuno lo podrás elaborar la noche de antes e incluso por la mañana en el microondas y, así, dejarlo listo para el resto de días. Se trata de un postre reconocido y alabado por todo el mundo, ahora, en su versión más saludable posible.

Ingredientes

Se trata de un delicioso brownie de avena que solo tiene cinco ingredientes, además, las cantidades a usar nos darán unas cuatro raciones, pudiendo olvidarte de cocinar el desayuno durante casi la semana entera.

1/2 taza de copos de avena .

. 2 cucharadas de cacao en polvo .

. 1 huevo .

. 1 yogur natural .

. Edulcorante líquido.

Elaboración