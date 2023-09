Iker Jiménez, sobre las 'momias ET' descubiertas en México: "No hay ni por donde analizar"

Iker Jiménez se pronuncia sobre el descubrimiento de las momias en México / Agencias

Conocidas como 'momias ET', estas dos misteriosas criaturas descubiertas en México, ya han dado la vuelta al mundo debido a su desconocida naturaleza. Presentadas ante el Congreso de México, estos dos cuerpos fosilizados fueron expuestos en una especie de vitrinas de cristal gracias al experto en ovnis Jaime Maussan. Según el propio periodista, estas dos criaturas tienen una longevidad de por lo menos mil años, y a estas alturas han generado un debate alrededor de todo el mundo debido a su misteriosa aparición. A pesar de que hay personas dispuestas a seguir investigando este hallazgo, son muchos los que desmienten cualquier hipótesis lanzada hasta el momento.

Entre ellos se encuentra el presentador de 'Cuarto Milenio' Iker Jiménez, quien debido a la insistencia de sus seguidores, ha decidido compartir su opinión a través de su cuenta de Twitter: "Me escriben muchos preguntando por las “Momias ET” presentadas en México. Y, en fin, hay poco que comentar. Si se sabe un poco de arqueología no hay ni por donde analizar el asunto. Una broma al nivel de las sirenas del Siglo XIX. Una forma de empañar estos asuntos a mi parecer", comenzaba escribiendo en sus redes sociales dejando claro que no cree que sean veraderas 'momias ET'.

Mi opinión sobre las Momias ET presentadas en México. pic.twitter.com/TgxrUXmlHh — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 13, 2023

La UNAM ya se encuentra investigando la antigüedad de estas 'momias ET'

Resaltando que él no está en contra de ningún investigador en el caso, Iker Jiménez asegura que todo lo relacionado con estas 'momias ET' es "un fraude", siendo este un tema que el presentador ha tratado en incontables ocasiones. Tal y como él mismo ha señalado, "he rodado en la zona donde se han encontrado estas momias, he desenterrado momias e, incluso, en la parte más marginal, he conocido a los huaqueros, los ladrones de tumbas". Además, Jiménez ha resaltado que se trata de un descubrimiento intencionado para confundir y engañar a algunas personas: "Ídolos que se han hecho para engañar a mentes interesadas en el tema y siempre ha sido así. No creo que el enigma ovni se desvele por piezas concretas, que no sean un elemento o sustancia desconocida, unos materiales que dan a la sospecha…" continúa explicando en Twitter.

Sea como sea, y con numerosas opiniones alrededor de este hallazgo, el periodista y principal promotor de la investigación de estas 'momias ET' Jaime Maussan ha señalado que para este momento ya se han recogido muestras de las dos misteriosas criaturas para ser sometidas a un análisis por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde un grupo de científicos y expertos en la materia relacionada con genética ya se encuentran trabajando. Las muestras de ADN de estas criaturas serán mezcladas con radiocarbono para comprobar la antigüedadde las mismas.