La bayeta más comprada para que los cristales queden como nuevos

Si utilizas buenos productos a buen precio conseguirás un mejor resultado. / ShutterStock

R. P.



Seguro que limpiar los cristales es una tarea a la que te da pereza enfrentarte. Pero tenemos una buena noticia. Siempre hay trucos que puedes apuntar para intentar que tu tiempo te “cunda” más y que encuentres la manera de hacer todas las tareas de la casa en poco tiempo. En lo que se refiere a los cristales la técnica es sencilla: si los limpias con el producto adecuado con una sola pasada notarás lo resultados.

Y es que no es necesario tampoco gastar mucho dinero. Más bien al contrario. Si utilizas buenos productos a buen precio conseguirás un mejor resultado. De hecho sólo necesitas dos cosas para que tus cristales queden como nuevos: una bayeta de las de microfibra (que son las más utilizadas por los profesionales de la limpieza y que puedes encontrar de marca blanca en cualquier supermercado), y una “pócima” compuesta por vinagre de limpieza y agua caliente. Son todos ellos productos baratos pero que van a dejar tus cristales como nuevos.

Los expertos en limpieza te aconsejan además que afrontes la limpieza de los cristales en los días nublados. No es conveniente limpiar los días que llueve. Es algo de lógica pero muchas veces no se nos pasa por la cabeza. Por eso no es importante el día de la semana que lo hagas sino más bien que afrontes la limpieza cuando no llueve.

Recuerda que todos los días en nuestra sección de ocio tienes una recopilación de los trucos de limpieza más importantes que pueden hacer tu día a día más fácil. No tienes ni que pasar mucho tiempo ni que gastar mucho dinero para limpiar bien. Hoy te hablábamos de los cristales y es que es importante que esta parte de tu casa quede limpia. No en vano es casi lo que más ven los invitados cuando llegan a una comida o a una cena en casa.

Pero recuerda que la limpieza es también una cuestión de higiene. No en vano que todo reluzca y esté limpio hace que haya menos bacterias dando vueltas por casa. Sobre todo tienes que tener cuidado en el baño.