Los platos que no te imaginas que se comen en España: creps de sangre de cerdo

No solo somos los españoles los que afirmamos que se come muy bien en nuestro país, es que personas de fuera también lo afirman. España tiene una oferta gastronómica muy amplia en la que se puede disfrutar de muchas variables de comida que incluso no conoces. En nuestra dieta mediterránea destacan las legumbres, la pasta, la carne o el pescado, pero hay tanta variedad de comdia que muchos desconocemos la existencia de algunos alimentos e incluso platos.

Algunos de estos productos son atípicos e infrecuentes, no solo para extranjeros, sino para los españoles también. Estos son algunos de los alimentos más raros que se consumen y que alguno de ellos no son tan frecuentes.

1. Caracoles

Los caracoles son muy típicos de la zona norte de la península. Es un plato típico y raro a la vez. Aunque no lo parezca, es un alimento muy habitual de la gastronomía española y francesa.

2. Algas

Se cultivan decenas de especies de huerta marina, especialmente en Galicia, como por ejemplo, los espaguetis de mar, el kombu o el wakame. Pero a día de hoy, sigue siendo muy raro comer algas. Entre los beneficios que tienen, destaca proteger los huesos.

3. Avestruz

Se ha convertido en una de las carnes más consumidas de España. Se diferencia con el resto de carnes en que es más dulce y con menos grasa y colesterol.

4. Cresta de Gallo

Suelen comerse fritas con carne, pescado o arroz.

5. Burro

Es similar a la carne de ternera. Su consumo es muy típico en la zona de Granada. Uno de sus grandes beneficios, es ayduar al mejoramiento de enfermedades.

6. Carallo de mar

También es conocido como 'pepino de mar'. Es muy típico en Galicia. Tiene muchos beneficios como propiedades antiinflamatorias, inmunoestimulantes, incluso, sirve para prevenir y tratar el cáncer.

7. Queso Llanut

Este queso se madura envuelto en la lana de la oveja. Es típico de Cataluña.

8. Ortigas

Al rozarla cuando estás en el campo pincha, pero sin embargo, tiene sus ventajas. Se puede preparar con ellas: infusiones, caldos, tortillas o salteados. Son digestivas e inflamatorias.

9. Lamprea

La lamprea, es mitad pez, mitad serpiente. Se alimenta de otros peces. Se sitúa en Galícia y es un tipo de pescado azul que contiene omega-3.

10. Filloas de sangre

También son conocidas como creps gallegas. Están hechas a base de sangre de cerdo.