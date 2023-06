Aviso a los ciclistas: hasta 200 euros de multa si no haces esto en un paso de cebra

No llevar luces, uso del teléfono móvil o auriculares, no respetar la prioridad en una intersección, incorporarse de forma peligrosa, saltarse un semáforo o no señalizar una maniobra son algunos de los motivos por los que podrían multarte.

Conocer bien las normas y señales de circulación para su correcto cumplimiento hará que evitemos muchos accidentes y sanciones. Desde la ponen en marcha una pequeña guía para mostrar algunas recomendaciones sobre el uso de la bicicleta en la vía pública.

Muchos usuarios eligen la bicicleta como medio de transporte para circular por las vías públicas. Es barato, cómodo y debido a su pequeña dimensión fácilmente transportable. No obstante, al ser menos visible puede acarrear un mayor número de accidentes y ser uno de los medios de transporte más vulnerables al ser menos visibles para el resto de los usuarios.

De hecho, los ciclistas también deben ceder el paso ante un paso para peatones debidamente señalizado y cuando giran para entrar en otra vía y hay peatones cruzándola, aunque no haya paso. En caso de que no se respete la prioridad de paso de los peatones la multa asciende a 200 euros.

Excepciones de multa

Para más hincapié, en contra de lo que muchos ciclistas piensan, las bicis no tienen prioridad en los pasos de peatones (no confundirlos con los pasos para ciclistas). Para cruzar por un paso de peatones, es obligatorio bajarse de la bici y cruzarlo andando, sino la sanción también será de 200 euros.

La DGT indica que los ciclistas no tienen prioridad en el paso de peatones. De tal modo que, para cruzarlo tienen la obligación de bajarse de la bicicleta. Si no lo hacen, pueden recibir una sanción de 200 euros.

Sólo hay una excepción. Aquellos pasos de peatones que cuentan con su propio carril bici, en los que sí pueden pasar subidos en la bicicleta.