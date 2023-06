Esta es la forma en la que debes limpiar una casa que lleva mucho tiempo cerrada

Limpieza en casa cerrada

Seguro que en algún momento te has encontrado en la situación de abrir una vivienda que lleva mucho tiempo cerrada y hay tantas cosas que hacer que no sabes ni por dónde empezar. Pues bien, a continuación te mostramos los siguientes puntos clave para poner a punto una casa o piso cerrado.

Llegan los meses de verano y es momento, para muchos privilegiados, de disfrutar de la casa que tienen reservada para sus vacaciones. Sin embargo, después de haber estado cerrada durante un tiempo, es probable que encuentres siempre polvo y suciedad acumulados a tu llegada. No te preocupes, con una buena estrategia de limpieza podrás convertir rápidamente tu segunda residencia en un refugio limpio y acogedor.

Estos son los pasos a seguir

1. Ventilar

2. Quitar cortinas, fundas de sofá, ropa de cama, ropa del armario … para lavar

3. Limpiar techos y paredes de telas de araña y polvo

4. Limpiar cocinas y baños

5. Limpiar lámparas y parte superior de los muebles

6. Limpiar ventanas por dentro y por fuera

7. Barrer, aspirar y fregar el suelo

8. Quitar el polvo de muebles y adornos

9. Colgar las cortinas limpias

10. A descansar y disfrutar de lo bien que quedó todo.

Da igual cuántas veces lo hagas por semana o incluso al día. Muchas veces cuando quieres limpiar tu casa casi más que el estado que presentan los muebles o los suelos lo que más te preocupa es el olor que desprenden.

Olor a cerrado

Noticias relacionadas

En no pocas ocasiones entras en una habitación que lleva tiempo cerrada (o incluso en tu propia casa) y te sorprende el olor a cerrado que impregna todo a pesar de que la estancia en si no está sucia. Y la humedad no es siempre la causa. Pues eso tiene fácil solución: puedes utilizar un pequeño truco que cada vez recomiendan más expertos en limpieza y que sin duda va a mejorar tu vida.

Limpiar las paredes

A la hora de limpiar las paredes preparar la mezcla que quieras en un caldero (mucha gente utiliza sencillamente agua con un chorro de vinagre de limpieza). Una vez que tengas preparado el producto adecuado (muchas cadenas de supermercado tienen limpiadores específicas), échale un chorro de suavizante para la ropa. Como suena. El olor que dejará en tus paredes no dejará de sorprenderte.