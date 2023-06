La respuesta de una abuela después de que su nieto le pregunte su opinión por su cambio de género

2 Se lee en minutos D. M.



Un usuario de TikTok ha querido compartir en su cuenta personal un vídeo que ha hecho con su abuela, hablando de uno de los temas probablemente más importantes para él. El usuario se llama Bruno Leóny es una persona trans. H publicado en su red social un vídeo con su abuela hablando sobre su proceso de transformación y su cambio de género.

Un vídeo que ha generado mucha expectación en TikTok, donde ya reúne más de medio millón de reproducciones y más de 60.000 likes.

La reacción de su abuela

"¿A ti te da igual que yo antes fuera una chica? A mí me daba miedo decírtelo por si me dejabas de querer", le empieza diciendo el tiktoker a su abuela. Y ella, a pesar de su elevada edad, le contesta así de clara: "A mí me da igual. Te quiero lo mismo. Yo pienso que un hijo es un hijo y un nieto es un nieto, sea como sea".

Ante las probablemente esperadas reacciones que se esperaban sobre la abuela de Bruno, el público ha quedado sorprendido. Cuando vemos y hablamos sobre este tipo de temas como el cambio de género, siempre se tiende a justificar la época en la que ellos vivieron y la mentalidad diferente que tienen en comparación con la de ahora. Sin embargo, respuestas como la de esta abuela hacen reflexionar a la sociedad sobre lo que una persona puede cambiar y aceptar a pesar de haber vivido en otra época.

"No es un defecto"

La señora, incluso, asegura que su condición "no es un defecto" y que lo que le interesa es su felicidad. Al hilo del tema, y tras las palabras de Bruno, la mujer señala que no le da "ninguna vergüenza" que su nieto sea una persona trans. "Lo digo con orgullo", añade.

"Antes eras mi Irene y ahora eres mi Bruno. Ya está", dice relajada. No obstante, admite que, especialmente cuando está sola en casa, se repite así misma constantemente que debe referirse a él como Bruno, no como Irene: "Hasta que me acostumbre, porque a veces me quedo pensando y por no hacerte daño".

"A mí no me ha importado nunca. ¿Mi niña ha dicho que quería ser chico? Pues chico", insiste cariñosa. "El cariño es el mismo y la persona es la misma. Y, si tú no eras feliz como eras, y ahora si, pues bendecido quedas"

Noticias relacionadas

Además, su abuela durante el vídeo le demuestra todo su apoyo y afirma que "lo hace además porque, sin ese apoyo familiar, las personas sufren el doble".

Mensaje en redes

Si está señora tan linda lo entiende, ¿que es lo que no entendéis el resto?

Abuela de Bruno, ¡TE QUIERO! pic.twitter.com/AMBm6jmeSs — 🔻Malamente®🔻 (@MalaMalamente) 21 de marzo de 2023

Además, una usuaria en Twitter ha querido compartir el vídeo de Bruno y preguntar por qué "si esta señora tan linda lo entiende, ¿qué es lo que no entendéis el resto? Abuela de Bruno, TE QUIERO", así se ha manifestado en redes. Un tuit que ha generado bastantes intervenciones en la red. Los comentarios están inundados de felicidad y señalan la "suerte" que tiene Bruno de que sus familiares y en especial su abuela piense de esta manera y tenga un apoyo incondicional por parte de ella.