Microsoft licenciará "automáticamente" sus juegos a los servicios en la nube de la competencia

Como parte de la solución para calmar las demandas de las autoridades europeas de la competencia y asegurar la aprobación de la compra de Activision Blizzard en el viejo continente, Microsoft se comprometió a llevar a cabo un plan de liberalización de licencias con respecto al mercado del videojuego en la nube. En cumplimiento, durante los próximos 10 años otorgará licencias "automáticas" de sus títulos de forma gratuita a cualquier servicio de juego en la nube de la competencia que opere en Europa.

The European Commission has required Microsoft to license popular Activision Blizzard games automatically to competing cloud gaming services. This will apply globally and will empower millions of consumers worldwide to play these games on any device they choose.