No te pelees, pélalo: la forma perfecta de cocer y pelar un huevo duro

Parece una misión imposible, pero no lo es: se puede pelar un huevo duro sin que se rompa la cáscara

Esto es lo que pasa si comes huevo durante dos semanas: así es como podrás lograrlo

Pelar un huevo duro sin que se rompa la cáscara es posible si sabes cómo. / PEXELS

2 Se lee en minutos H.G.



Los huevos duros son una sabrosa y versátil fuente de proteínas que se pueden comer en cualquier momento del día. Se pueden tomar solos, en ensaladas, en bocadillos y en muchos otros platos. Pero a pesar de su sencillez, cocinar y pelar huevos duros puede llegar a ser todo un reto hasta para los más avezados.

Además de su versatilidad culinaria, los huevos duros también son una excelente fuente de nutrientes esenciales para la salud. Contienen proteínas de alta calidad, así como grasas saludables, vitaminas y minerales importantes como la vitamina D, la vitamina B12, el hierro y el zinc. También son ricos en colina, un nutriente esencial para la salud del cerebro y la función cognitiva.

A vueltas con la cáscara

Cocer los huevos no es tarea sencilla. Con frecuencia, la cáscara se rompe durante la cocción o al pelar el huevo, lo que puede arruinar su apariencia y hacer que su sabor no sea tan atractivo. A pesar de la gran cantidad de trucos que se pueden encontrar en internet, la mayoría de ellos no funcionan como se espera. Desde añadir bicarbonato de sodio al agua de cocción, hasta utilizar huevos muy frescos o viejos, ninguno de estos trucos garantiza que los huevos duros salgan perfectos.

Entonces, ¿cuál es la forma definitiva de cocinar y pelar huevos duros para que queden perfectos? La respuesta se divide en dos partes: el proceso de cocción y el de pelado.

Cómo preparar los huevos duros perfectos

1. Lo primero: cocerlos como un maestro

Para cocinar los huevos duros de manera óptima, sigue estos pasos:

Coloca los huevos en una olla y cúbrelos con agua fría hasta que estén sumergidos por completo. Agrega una cucharadita de sal al agua. Lleva el agua a ebullición a fuego medio-alto. Una vez que el agua empiece a hervir, apaga el fuego y tapa la olla. Deja los huevos en la olla durante 10-12 minutos. Transcurrido este tiempo, retira los huevos de la olla y colócalos en un recipiente con agua fría para detener la cocción.

2. Pelar, no pelear

Noticias relacionadas

El pelado de los huevos duros puede ser un proceso frustrante, ya que a menudo la cáscara se adhiere a la clara y se rompe en pedazos pequeños. Para pelar los huevos duros de manera adecuada, es importante seguir algunos pasos clave:

Haz un pequeño agujero en el extremo ancho del huevo antes de cocerlo. Esto permite que el aire atrapado en el huevo se escape durante la cocción, lo que hace que sea más fácil pelar el huevo después. Enfría los huevos al terminar de cocerlos. Esto ayuda a que la cáscara se separe más fácilmente de la clara. Rueda el huevo sobre una superficie dura después de enfriarlo. Esto ayuda a romper la cáscara en varios lugares y facilita su pelado. Pela los huevos bajo agua corriente. Esto ayuda a que los pequeños pedazos de cáscara se desprendan de la clara y evita que se peguen.

Siguiendo estos sencillos pasos, deberías poder pelar tus huevos duros sin problemas y disfrutar de una deliciosa fuente de nutrientes para tu salud. ¡Anímate a incorporarlos a tu dieta!