Leticia Sabater lanza su nuevo villancico navideño: 'Papá Noel, lléname el tanke'

Leticia Sabater es un personaje controvertido: una estrella televisiva y una cantante muy discutible. La presentadora, habitual de 'Sálvame', ha vuelto a poner las redes patas arribas con su último anuncio musical navideño.

Si el 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey es el himno navideño por excelencia fuera de nuestras fronteras, en España nos decantamos más por lo autóctono y folclórico. En este sentido, los villancicos navideños de la Sabater se ha convertido ya en toda una institución recurrente cada año por estas fechas.

Y como lo prometido es deuda aquí os paso el villancico navideño que lo está partiendo con el videoclip más cachondo, divertido,y Very Hot!! seguro que no te deja indiferente baby!!Papa Nöel lléname el tanke - Leticia Sabater (Video oficial) https://t.co/qoCBejZIlM vía @YouTube — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) 29 de noviembre de 2022

Fiel a sus fans, la presentadora de televisión y cantante ha lanzado este lunes 28 de noviembre su nuevo hit navideño: `Papá Noel lléname el tanke'. Con videoclip incluido, esta nuebva obra de arte de la Sabater está ya disponible en YouTube y el resto de plataformas digitales. Oficialmente, ya es Navidad en España.

