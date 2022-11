Las botas altas vuelven a ir sobre jeans rectos, palabra de Ester Expósito

La actriz Ester Expósito.

Es temporada de botas altas, eso lo sabemos todas, lo que no sabíamos es que las botas se vuelven a llevar sobre los jeans rectos y quedan ideales. No hay más que ver el 'lookazo' que nos ha propuesta Ester Expósito para de nuevo querer volver a esta moda.

Las botas de caña alta son cada invierno nuestro mejor aliado, no solo porque son estilosas, sino porque además son calentitas. Y aunque cada nueva temporada se reinventan no podemos resistirnos a seguir cada una de las tendencias y volver de vez en cuando a los clásicos como ha hecho Ester Expósito.

Está claro que las botas cowboy se han convertido en las grandes protagonistas de la temporada, pero también sabemos que, al llevarse los pantalones tipo 'slouchy' hemos visto looks como, por ejemplo, el de Tamara Falcó en el que el pantalón iba por encima de la bota.

No han sido las únicas protagonistas de la temporada. Las botas militares o las botas de suela 'track' nos han conquistado con su toque cañero, las botas engomadas se llevan hasta en los días que no llueve y, ahora aparece Ester Expósito con una propuesta muy clásica pero que, definitivamente, nos ha encantado. A través de su Instagram, la actriz conquista a sus seguidores con bailes virales y divertidos, en los estrenos nos propone looks perfectos para esta Navidad, y sus looks de 'street style' nos maravillan.

Ester Expósito es todo una mujer todoterreno. Sin embargo, en esta ocasión la madrileña, acompañada por su novio Alejandro Speitzer, nos propone un look perfecto para el día a día en el que las botas se convierten en protagonistas.

Ha apostado por un look lleno de contrastes. Un abrigo bicolor en tonos beige, jeans rectos en blanco, jersey de cuello alto en negro y las grandes protagonistas: las botas marrones de tacón de caña alta. ¿El truco? El pantalón recto por dentro de las botas. De esta manera lucirás tus botas, estilizará tus piernas e irás muy calentita. ¡Palabra de Ester Expósito!

