Descubre cuáles son las comisiones en cajeros automáticos que te pueden cobrar y las mejores ofertas para esquivarlas

Cajero automático. / UNSPLASH

A todos nos ha pasado por lo menos una vez. Necesitas dinero en efectivo porque el establecimiento al que has ido o al que quieres ir no cobra con tarjeta, pero no tienes un cajero cercano de donde sacar el dinero.

Cuando te ocurre esto, te carcome la incertidumbre de saber cuánto te cobrarán por sacar dinero en un cajero de un banco que no sea el tuyo.

A día de hoy en España los cajeros pueden cobrar el precio que quieran por una persona que no es cliente y quiera sacar dinero.

ING

Los clientes de ING pueden usar gratuitamente los cajeros del territorio nacional con alguna restricción:

Los cajeros de ING, además de los de Euronet, Cashzone, BancaMarch y Cajeros Euro , son siempre gratuitos, independientemente de la cantidad que saque el cliente o número de operaciones realizadas.

Los cajeros de Bankia también son g ratuitos, pero si se sacan 50 euros o más.

El resto de cajeros también están disponibles sin comisiones, si la extracción es de 200 euros o más.

EVO Banco

Los clientes de este banco pueden sacar dinero gratis sin condiciones en estos cajeros:

EVO Banco

Banco de la red EURO 6000 excluyendo a Caixabank

Caja Rural

Bankinter

Cajeros en aeropuertos, estaciones de metro o gasolineras

Cualquier dispensador del país, siempre que se saque un mínimo de 120 euros

Unicaja

La entidad no cobra por usar cualquiera de los cajeros que hay en el territorio nacional. Aunque hay algunas limitaciones.

Tres extracciones al mes gratis: Bankinter, Caja de Ingenieros, Bankia, Banco Sabadell y las entidades de EURO 6000. Solo en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Burgos, Segovia, Ávila, Córdoba, Granada, Las Palmas y Ceuta.

Tres extracciones al mes gratis en cualquier cajero, solo en Huelva, Sevilla, Navarra, Melilla y Santa Cruz de Tenerife.

Comisiones en bancos extranjeros

Si vas a viajar y piensas sacar dinero en bancos del extranjero, debes saber esto:

Si, por ejemplo, quieres retirar 30 euros y tu banco te cobra un 3%, tendrás que abonar 0,90 euros.

Un mínimo fijo en euros : esta comisión ronda los tres euros, pero siempre es más alta con la tarjeta de crédito que con la de débito.

En cajeros de tu mismo banco: tu entidad no podrá cobrarte más de lo que ya te aplica cuando estás en España.

En cajeros de otras entidades: la comisión no podrá ser más alta que la que pagas en España por sacar en cajeros de otros bancos.

