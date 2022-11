Si estás pensando en un viaje con poco presupuesto, tenemos tu destino

A veces no apreciamos los destinos que tenemos a nuestro al rededor. Tendemos a irnos a sitios lejos y apartados del lugar donde vivimos sin ser conscientes de los destinos y lugares maravillosos que tenemos en nuestro país. Contamos con sitios tan diferentes dentro de un territorio que si quieres hacerte un tour por algún lugar del planeta, asegúrate que no lo tengas dentro del territorio español. Somos demasiado afortunados. Después del Covid los viajes han vuelto al alza y han sido a partir de la mitad de este año 2022 cuando hemos conseguido que los viajes vuelvan a estar en porcentajes prepandemia. Ahora sí, el aumento de los precios no ayuda en absoluto a que familias replanteen la oportunidad de irse de viaje. Pero las opciones "low cost" para viajes siempre hay que tenerlas en cuenta y más si las tenemos en nuestro territorio.

Un estudio realizado por Omio ha tenido como resultado que cuatro de cada diez destinos europeos más asequibles los podemos encontrar en nuestro país. Omio, la nueva plataforma para viajar en tren, bus y avión ha realizado este estudio con el objetivo de identificar los mejores destinos turísticos para visitar, pero con un presupuesto reducido. Ya que siendo sinceros, los precios al alza no ayudan para hacer un viaje a lo grande. Además, con esto no solo demuestran que España está lleno de sitios y destinos maravillosos si no que además, demuestran que un viajero en nuestro país puede hacer un viaje sin mucho dinero aprovechando ofertas y oportunidades gratuitas.

Han descubierto que Granada es uno de los mejores destinos calidad-precio para irse de vacaciones con un presupuesto bajo. Esta ciudad de Andalucía, conocida también por su gran ambiente universitario cuenta con 112 actividades gratuitas a realizar y acceso a 60 lugares emblemáticos. Entradas a la Alhambra o un recorrido con el bus turístico por el centro de la ciudad lo podrás hacer por menos de 20 euros. Una ganga si comparas estos precios con el resto de algunas ciudades españolas.

El estudio dio como resultado que Granada es el destino turístico en nuestro país más asequible para viajar, su ambiente universitario, su gran variedad de bares y los precios asequibles por los que podrás comer y realizar ocio en la ciudad. Si bien, el estuido daba como resultado también que las ciudades de Valencia, Sevilla y Málaga eran los siguientes destinos más asequibles para hacer un viaje.

