Países Bajos: del recibimiento con baile a la sesión de vídeo

Países Bajos esperó la clasificación de Argentina con música, primero, y con sesión de vídeo después. Los futbolistas neerlandeses estaban convencidos de que se enfrentarían en cuartos al once de Lionel Messi, pero, para empezar, celebraron primero su victoria sobre Estados Unidos. El Países Bajos-Argentina se disputará el próximo viernes a las 20 horas.

Memphis Depay puso la música con un enorme reproductor naranja que encabezó la entrada del equipo al hotel de concentración, aunque el discjockey, según el delantero azulgrana, es Virgil van Dijk. Salió del estadio Khalifa el delantero del Barça ya con la música a todo trapo.

Louis van Gaal también participó del jolgorio sabatino, bailando y grabando en el móvil la juerga, pero ya adelantó que este domingo tocaba sesión de vídeo, junto con la de recuperación física general. Un hábito en los esquemas del veterano técnico holandés, de 71 años, es la revisión del partido en vídeo y trasladar sus conclusiones a la plantilla.

Todo era bueno en Países Bajos. "Ha sido nuestro mejor partido, pero aún nos queda por mejorar", manifestó Frenkie de Jong, un hombre clave en el proceso constructivo del juego, y que vio una tarjeta que le obligará a andar alerta para no ver una segunda que le prive de la final, si pasará. Davy Klaassen, el mediapunta, destacó que el 1-0 había sido "el gol perfecto" del equipo y uno de los más bonitos del torneo porque la concurrida participación de todos los futbolistas, desde Noppert a Memphis, y la modélica transición que se trazó portando el balón de una área a área.

20 - Memphis Depay's goal ended a sequence of 20 uninterrupted passes, the most on record for a Netherlands goal at the World Cup (1966 onwards). Total. pic.twitter.com/fQU2N0EDxy