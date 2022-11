Niclas Füllkrug, el 'tanque' sin un diente que mantiene viva a Alemania

El autor del gol contra España estaba jugando en la segunda alemana la pasada temporada, pero entró en la lista de Flicke por la lesión de Werner

"El tanto lo ha hecho un delantero que no sé cómo se llama", dijo Rodri Hernández sobre el segundo máximo anotador de la Bundesliga esta temporada

"Han tenido un poco de suerte en el gol, porque le he seguido bien, pero justo le ha caído a un delantero que no sé cómo se llama". Así describía Rodri Hernández, que se ha asentado en el eje de la zaga de la selección española, el tanto de Niclas Füllkrug, el segundo máximo anotador de la Bundesliga esta temporada. El atacante del Werder Bremen dejó con un hilo de vida a Alemania. Sané se deshizo del mediocentro reconvertido del City y se encontró con el ariete germano, que fusiló a Unai Simón.

Un gol al que Luis Enrique le dio vueltas desde el momento en que se produjo: "Viene de un fallo que habitualmente no cometemos". Un tanto que no pueden atribuir directamente a las características de su anotador, un Füllkrug que irrumpió a última hora en la convocatoria de Hansi Flick y que la temporada pasada estaba jugando en la segunda teutona.

PREDILECTO DE MATTHÄUS

Sin embargo, basta ver su rostro y sus movimientos para darse cuenta de que responde al genotipo de delantero que podría rematar un frigorífico. Le falta un diente desde su nacimiento, un detalle estético que acrecienta el sentido guerrero de un jugador que en ningún caso moriría de miedo. Algo importante en el actual contexto de muerte súbita en el que se encuentra Alemania.

El tanto que mantiene a la Mannschaft con opciones de clasificarse para octavos fue la reivindicación de un delantero sin ornamentos, un tanque de 1,90 metros que, junto a Morata, goleador español, reivindicaron el valor de su oficio. En dos selecciones que han apostado en los dos primeros encuentros por salir sin un '9' puro, han sido éstos los que han salvado la papeleta en el segundo duelo, donde España se jugaba la clasificación directa y Alemania no irse a casa antes de lo previsto, como le ocurrió en Rusia 2018. Ambos salieron del banquillo.

La diana puede abrirle la titularidad a Füllkrug en el último y decisivo duelo contra Costa Rica. Un mito germano como Lothar Matthäus pidió en su tribuna de Bild su inclusión en el próximo once inicial. "Es lo que le falta a este equipo. No ha sido únicamente el gol, protagonizó otras buenas acciones. No hay excusas para que no sea de la partida frente a los costarricenses", defendió. Füllkrug entró en el minuto 70 en sustitución de Müller, que inició como punta frente a España.

FRENTE A HAVERTZ Y MÜLLER

En la dura derrota en el debut frente a Japón, Havertz fue el encargado de hacer de '9'. El del Chelsea fue sustituido por el delantero del Werder Bremen en el 79. En el tiempo del que dispuso, el armario germano dispuso de una ocasión para igualar el partido. Si el plan A de Flick no se hubiera desmembrado a última hora, seguramente el debate no existiría. Pero días antes de anunciarse la convocatoria, el delantero centro titular de Alemania, Timo Werner, sufrió un desgarro en su tobillo izquierdo que le dejó sin Mundial.

Tras pensarlo, el exentrenador del Bayern activó la opción del delantero nacional, consciente de que las grandes gestas de la Mannschaft solo han llegado con una referencia clara en ataque, un tipo de jugador Alemania produjo en cadena si se atiende a la lista en la que figuran Uwe Seeler, Gerd Müller, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose... Está lejos de sus actuaciones y números Füllkrug, pero todos en Alemania quieren que le vaya bien a un jugador cuya vida se ha revolucionado en los últimos meses.

El atacante se crió en una familia de fútbol, porque tanto su padre como su abuelo fueron jugadores. Siguió el mismo camino su hermana Anna-Lena. Lo que hoy es una marca de autor, le causó problemas en su juventud. Utilizó aparatos para llegar a tener un espacio en la dentadura con el que poner un implante. Al final, esto acabó derivando en el mote de "Lücke", que le pusieron en el Werder Bremen y que viene a significar "El hueco". "Esta peculiaridad fue la que me permitió conocer a mi esposa", aseguró un delantero que nunca ha jugado en un club de primera fila.

"DÉMOSLE LO QUE MERECE"

Siempre ha dado tumbos, incluso entre la primera y la segunda alemana, entre el Hannover, Nuremberg y Greuther Fürth hasta que finalmente regresó en 2019 al equipo de su vida, el Werder Bremen, con el que descendió a Segunda. Ya con el Hannover llamó la atención de Löw. "Démosle lo que merece, él se maneja muy bien siendo el centro de atención", argumentaba en 2018 su entrenador André Breitenreiter, reforzando los rumores. Aquel globo sonda se deshinchó y Füllkrug acabó siendo uno más. Hasta esta temporada, en la que desplegado toda su fuerza goleadora.

Hasta el parón, el delantero fue capaz de anotar 10 tantos en 14 partidos, solo superado en la tabla de anotadores de la Bundesliga por Nkunku, del Leipzig, quien no ha podido disputar el Mundial después de lesionarse en la concentración previa en una acción con Camavinga. A Füllkrug la oportunidad de formar parte de la Mannschaft le ha llegado con 29 años. Debutó en el amistoso previo al Mundial y lo hizo con gol ante Omán. Repitió contra España, poniendo en el campo el colmillo que le falta y dibujando una media sonrisa en una afición alemán que se veía muerta una vez más.

Noticias relacionadas