Alemania ya no es 'Die Mannschaft': Flick y Kimmich buscan el brillo perdido

Alemania, una potencia clásica que ha sido campeona de Europa en tres ocasiones y ha ganado cuatro Mundiales, llega en plena reforma a Qatar 2022 después de los batacazos en la última Eurocopa, donde fue eliminada en octavos por Inglaterra, y en Rusia 2018, donde no pasó de la fase de grupos.

Dos circunstancias inéditas en la historia del equipo nacional alemán, rival de España. Esto puso fin a la etapa de 15 años de Löw al frente de Die Mannschaft ("El Equipo"), un apelativo del que también se ha deshecho recientemente, tal y como recuerda Andre Weiss, periodista experto en fútbol alemán.

𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪 Here it is - our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz

El abandono de esta denominación, popular sobre todo en el extranjero, respondió a varios motivos. Uno de ellos, la "arrogancia", según dijo Hans-Joachim Watzke, directivo del Dortmund y con varios cargos importantes en el fútbol germano. La Alemania de Hansi Flick, contratado en mayo de 2021, ha rebajado su perfil. Es un cuadro intergeneracional y coral, donde destacan nombres como los de Joshua Kimmich, Manuel Neuer o el emergente Jamal Musiala, pero que basa su fortaleza en el colectivo.

Sehr glücklich und stolz, Teil der Mannschaft für den anstehenden #FIFAWorldCup zu sein 🙏🏽🇩🇪

Very happy and proud to be part of the team for the upcoming #FIFAWorldCup 🙏🏽🇩🇪 pic.twitter.com/gr6o1pRONd