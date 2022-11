Qatar, bajo los focos

Tras más de una década de polémica, el Mundial se celebrará en Qatar. De poco han servido las campañas lanzadas por oenegés humanitarias a lo largo de los años para detener el flujo de dinero y popularidad que se acelerará este 20 de noviembre. Ha habido tiempo para echarse atrás, pero nadie se ha pronunciado con firmeza. A su paso, los organizadores de la competición, y la comunidad internacional cómplice, dejan a miles de trabajadores migrantes muertos de calor, a gays, lesbianas y transexuales perseguidos entre partido y partido, a mujeres sometidas a la vigilancia de sus hombres. Pese a todo, el balón se deslizará sobre la hierba. Entre violaciones a los derechos humanos, el torneo está a punto de empezar.

“Desde que tuvimos el honor de organizar la Copa del Mundo, Qatar ha sido objeto de una campaña sin precedentes a la que ningún país anfitrión se ha enfrentado”, se quejaba el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Zani, hace un mes. Y es que el país lleva en el ojo del huracán desde el 'Qatargate'. Hace 12 años, las irregularidades cometidas por la FIFA en la adjudicación de la candidatura de Qatar para la organización del Mundial se sumaban al ya conocido pobre historial de derechos humanos en el país. Por eso, pocos tardaron en describir esta concesión como otro ejercicio de 'sportswashing'.

Carlos de las Heras, encargado de Deportes y Derechos Humanos en Amnistía Internacional, también lo llama “blanqueo deportivo”. “Es el uso que determinados países hacen del deporte para ofrecer al exterior una cara abierta moderna y reformista cuando en realidad la situación de los derechos humanos es todo lo contrario”, cuenta a este diario.

En el Golfo Pérsico, se concentran algunos de los Estados expertos en esta estrategia, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La primera ya lleva al menos 1.500 mil millones de dólares gastados en eventos deportivos internacionales de alto perfil en un intento de reforzar su reputación.

“Vemos cómo, a medida que van celebrando más competiciones de este tipo, los saudís intensifican su ola de represión contra activistas y la situación de la libertad de expresión para los defensores de derechos humanos vuelve a niveles ínfimos”, añade para El Periódico, del grupo Prensa Ibérica. En el caso de Qatar, los años de presión y escrutinio han dado diminutos frutos.

Aunque las condiciones para los miles de trabajadores migrantes presentes en el país siguen siendo inhumanas, ha habido un cierto margen de mejora con algunas reformas introducidas. La ausencia de libertad de prensa en el país dificulta que se pueda saber si estos cambios se están realmente aplicando sobre el terreno.

Amnistía ha pedido a la FIFA que destine la misma cantidad de dinero adjudicado a los premios en un fondo de recuperación y compensación para los trabajadores migrantes. Por ahora, diez federaciones lo han apoyado. En cambio, las autoridades qatarís consideran haber hecho suficiente. Más de 300 mil millones de dólares han sido invertidos en la construcción de infraestructura en el pequeño emirato.

Tal vez por eso, esta será la Copa del Mundo más cara para los aficionados. Según los cálculos de Football Supporters Europe, se gastarán unos 2.770 euros para quedarse en tres partidos de la fase de grupos, en comparación con los 1.000 euros durante Rusia 2018. Disfrutar de todo el torneo rondará los 6.500 euros.

Fans don’t want to sit in stadiums that workers died to build.



Retweet to let @FIFAcom know we are waiting for their commitment to compensate migrant worker families before the #WorldCup kicks off. #PayUpFIFA #1MonthCountdown⌛ pic.twitter.com/zGXZ75EtwI