Qatar cambia de opinión a última hora y prohíbe la venta de cerveza en los estadios

Si viene a Qatar, olvídese de la cervecita con los amigos antes de entrar al estadio. Y dentro de ellos, menos, por supuesto. El país que acoge el Mundial de fútbol había abierto la mano con su política contraria al alcohol, pero ha decidido cerrarla parcialmente a poco más de 48 horas de que empiece el torneo.

No habrá cerveza (que era lo único con alcohol que iba a haber) en los estadios ni en sus alrededores. Solo podrán darse esa alegría occidental quienes acudan al FIFA Fan Festival, a otras zonas de aficionados sin especificar y a los locales con licencia especial permanente, que son en general hoteles de lujo.

La FIFA y las autoridades locales han llegado a ese acuerdo este viernes, después de mucho debate en común, según han comunicado los organizadores. Pero aquí hay un tercer ente que juega un papel capital: Budweiser.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks