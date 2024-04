Álex Cuevas, el DJ “adoptado” por Alcalá de Henares

Álex es del barrio madrileño San Fermín, en el sur de la capital y que pertenece al distrito de Usera, pero está a punto de cumplir dos años viviendo en la ciudad cervantina a la cual se mudó como él dice, por amor.

Él trabajaba por todo Madrid, pero al mudarse a Alcalá vio que le empezaba a quedar un poco lejana la capital y empezó a trabajar en los locales del centro alcalaíno. “Me estoy construyendo una carrera en Alcalá que estoy que no me lo creo. Me están saliendo cosas por todos lados”, dice.

Los inicios y su formación como DJ

Como casi todo DJ, empezó en casa “trasteando” con el ordenador, de ahí el siguiente paso fue dar el “salto” a la casa de sus amigos, donde iba a enseñarles lo que era capaz de hacer. “Era todo un desastre y un caos”, reconoce álex.

En cuanto a su primera vez profesionalmente hablando, no fue en Madrid, sino en Sotillo de la Adrada perteneciente a Ávila, en el año 2012, donde fue a pinchar a la discoteca Fénix. “Se me apago el ordenador en mitad de la sesión, fue toda una movida”, recuerda Álex entre risas

Desde entonces no ha parado y ya son más de 12 años dándolo todo en las cabinas de muchas discotecas españolas.

La base de lo que es hoy en día, cree que viene en gran parte por la cantidad de bodas y eventos en los que ha estado. “Gracias a esos eventos, soy capaz de leer a la gente de la pista y saber qué es lo que quieren”

En 2015 se unió a un colectivo de música electrónica antigua, la cual es su gran pasión y punto fuerte y desde entonces ha hecho discotecas, pinchando todo tipo de música como reggaetón, que reconoce que no le gusta.

Su presente profesional

Hoy en día Álex, tiene como una “pequeña residencia” en Alcalá de Henares y tiene prácticamente todos los findes alguna sesión, pero eso no hace que pare de moverse y ha estado en discotecas como Joy Eslava o ciudades como Móstoles.

Uno de sus proyectos más personales y ambiciosos es Forever 90 que se celebra en la discoteca La botellita de Alcalá y a fecha de hoy lleva ya dos sesiones. Todo empezó por un buen amigo David, conocido como “Cone”, el cual confió en él y le ofreció el espacio de “La botellita”.

“Yo me hago los flyers y contacto con los DJ. Al final tanto tiempo en la noche han hecho que tenga muchas amistades y siempre me echan una mano”, cuenta Álex de como organiza las sesiones.

Otro de sus proyectos es un podcast donde ejerce de presentador y a veces de DJ, ya que el podcast llamado “A nuestro rollo”, se divide en dos partes: en la primera hablan con el invitado el cual suele ser un DJ y en la segunda parte, este hace una sesión y si por lo que sea no quiere, es Álex quien se encarga de esta.

Este nació en la época de la pandemia, cuando Jonas Garrido, del cual dice que es “una cabeza pensante”, le conto la propuesta y empezaron a trabajar juntos. En él, buscan que la gente conozca a la persona detrás del disyóquey.

Una oportunidad un tanto inesperada

Álex Cuevas estará presente en el Festival Intercampus que se celebrará el próximo 26 de abril en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares, a partir de las 16:00.

La oportunidad le llego a través de los dueños de los locales donde pincha cada fin de semana. Álex les encantaba como disyóquey y le hicieron la propuesta, la cual ni pensó y acepto de inmediato sin preguntar ni siquiera el dinero que iba a cobrar.

Una sorpresa también fue la que se llevó Álex cuando vio en el cartel nombres como el de MICHENLO, un DJ que lo está “partiendo” por todos lados. Además, Álex nos adelantó que quedaba una “bomba” por anunciar, pero que no podía revelar su nombre.

Apuesta fija por su carrera

El de San Fermín, se encuentra en una etapa de su vida en la que se plantea si dedicarse a trabajar solo como DJ, ya que lleva muchos de años compaginándolo con más trabajos, lo que le hace estar ocupado de lunes a domingo. “Creo que si no lo intento me voy a quedar con esa espina clavada toda la vida y no creo que eso sea bueno”, indica Álex

Su idea es hacer de disyóquey los fines de semana y dedicar su tiempo a él como marca personal, para desarrollarse y venderse mejor a los antros. El hecho de tener más trabajos hace que mejorar como DJ sea más complicado por la escasez de tiempo.

“Llegaba muy cansado de trabar y hace que muchas veces no puedas dar tu 100% por mucho que quieras darlo”, comenta Álex

Diseñador gráfico, otra de sus aficiones

Como en todo, la competencia es más que feroz y eso hizo que Álex quisiera crecer de alguna manera por lo que empezo a aprender cosas sobre diseño gráfico a través de internet. “No contaba con los medios económicos para crear publicidad y mi marca y eso que aprendiera sobre el diseño gráfico a través de horas y horas de tutoriales en YouTube”, cuenta Álex del porque quiso aprender este arte.

Su madre siempre recuerda que era muy perfeccionista a la hora de dibujar y que era un niño muy creativo, algo que sigue manteniendo y que le hace estar muchas horas creando sus diseños.

El mundo de la noche

Hoy en día, una de las críticas más comunes a los DJ es la enorme similitud que hay entre ellos a la hora de pinchar música, y muchos son acusados de simplemente llegar y poner “una playlist en Spotify”.

Álex nos cuenta que ha visto varios casos de estos a lo largo de su carrera y “no a gente de mi nivel que prácticamente no somos nadie, sino a DJ reconocidos”. Estos traían ya la sesión grabada desde casa, engañando a la gente sin que les importase. ¿Por qué cree que ocurre esto?

“A muchos les pasa que llega un momento en el que se acomodan mucho cuando ven que todo va fluyendo y eso hace que pierdan su esencia”, explica Álex. “A mí también me ha pasado, pero me he corregido al final porque en el fondo sabes que no te pagan por eso”, cuenta de cómo a veces también le vienen esos pensamientos a la cabeza.

En cuanto a la mala fama de los sitios en los que suena la electrónica principalmente, Álex cree que la gente tiene una percepción errónea del mundo de la electrónica. “Si alguien va a consumir drogas o beber de más, lo va a hacer con la música que sea, no tiene que ver”, subraya.

Tantas noches hace que haya visto de todo lo malo que uno se pueda imaginar. Y concluye con una frase que resume todo el mundo de la fiesta y la noche, “para lo pura que es la música, lo oscura que es la noche”.