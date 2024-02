Paralizado por séptima vez el desahucio de María y Antonio en Alcalá de Henares

María y Antonio, de 79 y 82 años respectivamente, respiran hoy un poco más tranquilos. Este martes estaba previsto que tuvieran que enfrentarse al séptimo intento de desahucio de su vivienda en Alcalá de Henares por las condiciones abusivas de un préstamo.

Sin embargo, según ha confirmado el Centro Social 13 Rosas a LA CRÓNICA DE ALCALÁ, la ejecución "se ha paralizado" a menos de 24 horas del desalojo.

El matrimonio octogenario fue "engañado por un prestamista cuando al tratar de avalar a su hijo asumieron sin su conocimiento una enorme deuda que se ha llevado ya por delante su segunda vivienda". La odisea judicial viene de atrás: todo comenzó 2006.

Necesitaban un préstamo de 45.000 euros para avalar a su hijo, pero ninguna entidad financiera les aprobó ese crédito, por lo que se vieron abocados a recurrir a los servicios de un prestamista.

Lanzamiento por incumplir el pago de la deuda

Pero, fueron "estafados". María y Antonio firmaron, sin saberlo, un préstamo de 90.000 euros. Y ellos no figuraban como avalistas, sino como titulares. Como aval de dicho crédito constaban su vivienda habitual, situada en el Barrio del Pilar de la ciudad cervantina, y una segunda vivienda (fruto de una herencia y ubicada en Cáceres), que ya fue ejecutada en 2019.

Como ha podido saber este diario, tras el juicio por usura, es decir, por el cobro de intereses muy elevados en un préstamo, "el desahucio contra la vivienda principal situada en la calle Bazán se ha paralizado".

El desahucio ha quedado paralizado sin fecha después de que este lunes se celebrara la vista contra el prestamista en el Juzgado de 1ª Instancia Número 77 de Madrid. Y es que, pese a su evidente situación de vulnerabilidad y la delicada salud de María, que padece depresión, este matrimonio estaba a punto de enfrentarse a "nuestro séptimo intento de desahucio".

"No fue debidamente explicado"

Ellos no se niegan a pagar. No obstante, los únicos ingresos con los que cuentan proceden de la pensión de Antonio, que son insuficientes para saldar la deuda que reclama el prestamista, que no para de crecer por los "abusivos" intereses. Además, según cuentan los afectados, el acusado pretendía cobrar toda lo adeudado "de una vez o en un máximo de tres meses".

Tras firmar las escrituras, el contenido del aval "no fue debidamente explicado" en la notaría y este matrimonio desconocía que aparecían como titulares de un préstamo que ascendía a más del doble del solicitado: 90.000 euros. Y, además, como garantía de pago sus dos únicas viviendas y que "ya se ha llevado por delante una de sus casas".

Desde el Centro Social 13 Rosas subrayan que tanto María y Antonio "no eran conscientes de las repercusiones de lo que firmaban al intentar avalar a su hijo". Indican que se trató de una "operación completamente irregular que consideramos una estafa sin ningún género de dudas".

Habrá que esperar para saber a qué se puede enfrentar el usurero y si finalmente María y Antonio podrán descansar en su domicilio, en el que llevan viviendo más de 50 años en Alcalá de Henares.

