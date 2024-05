El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir la sentencia contra los parkings del Bernabéu

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid están estudiando de cara a un posible recurso la sentencia de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la región contra la construcción de dos parkings subterráneos en el entorno del estadio Santiago Bernabéu conocida el pasado fin de semana, según ha confirmado hoy el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Respetamos las decisiones judiciales, como no puede ser de otra forma. Lo que están haciendo los servicios jurídicos es estudiar la sentencia, su argumentación y sus consecuencias. El Ayuntamiento tomará decisiones en función de lo que establezcan los servicios jurídicos", ha señalado Almeida.

El regidor madrileño ha confirmado asimismo que las obras continuarán en tanto en cuanto no haya resolución judicial firme. "Mientras la sentencia no sea firme, las obras se pueden ejecutar", ha explicado durante la presentación de un sistema de contenedores de basura soterrados en el distrito de Centro. "Salvo que hubiera un incidente de ejecución provisional y la jueza acordara esa ejecución provisional de la sentencia y mientras esa sentencia no sea firme las obras tienen que seguir".

Pese a manifestar el respeto a la decisión judicial, Almeida ha mostrado su disconformidad con la decisión judicial, que estima un recurso de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que daba luz verde a la construcción de los aparcamientos. "Que haya un parking está justificado, y que haya un túnel, en nuestra opinión, mejora las condiciones de tráfico y ambientales que hay en toda la zona", ha apuntado. Y para defenderlo ha aprovechado los dos conciertos que esta semana dará en el estadio del Real Madrid la cantante norteamericana Taylor Swift. "Creo que son 60 trailers los que supone el montaje", ha declarado. "En caso de que haya un túnel hubieran ido por debajo de superficie, y creo, sinceramente, que eso es mejor tanto para los vecinos como para el tráfico y para mejorar las condiciones ambientales".

El pasado 23 de mayo, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid estimó el recurso presentado por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que autorizaba el contrato de concesión de obra para la construcción y explotación de dos aparcamientos, en el Paseo de la Castellana y Padre Damián. Según el fallo judicial, el Ayuntamiento de Madrid "no ha llegado a acreditar en el presente procedimiento que la ejecución de dos aparcamientos, de los cuales, uno proyecta una conexión directa con el parking propio del Estadio Bernabéu, satisfaga una finalidad de interés público y general acorde con el Planeamiento Urbanístico y específicamente con Plan Especial".

El acuerdo entre el Ayuntamiento y el Real Madrid contempla la construcción y explotación durante 40 años, hasta 2063, de un aparcamiento en el paseo de la Castellana, de 1.129 plazas, y otro en Padre Damián de 617 plazas. El proyecto incluye un túnel para unir Paseo de la Habana con Padre Damián. Preguntado por la posibilidad de que el consistorio tuviera que indemnizar a las constructoras que ya trabajan en la obra en caso de que una sentencia firme tumbe la construcción de esas instalaciones, el alcalde ha comentado que eso es "un futurible", y que, en cualquier caso, desde el Ayuntamiento se hará lo posible por no tener que asumir responsabilidades, primero por su creencia de que se ajusta a la legalidad, y en segundo término, porque "no puede ser solo responsabilidad del Ayuntamiento".

