Los cuatro frentes judiciales que afronta Almeida por las obras del Bernabéu

El próximo sábado 2 de diciembre a las 12:00 horas, los vecinos y vecinas de Paseo de la Habana se manifestarán por octava vez contra el proyecto de construcción de dos aparcamientos y un túnel en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, licitado por el Ayuntamiento de Madrid y adjudicado al Real Madrid, única empresa en presentarse al concurso. Esta nueva movilización, organizada por la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y Contra el Túnel en Paseo de La Habana-Padre Damián, es la cara visible de la fuerte oposición vecinal que lleva meses suscitando el macroproyecto.

Detrás del ruido en las calles, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida acumula ya cuatro denuncias presentadas por esta y otra entidad, la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, que buscan frenar la construcción de unas infraestructuras que generarán un impacto ambiental y de movilidad negativo, trayendo más humo y tráfico a un enclave de la ciudad ya de por sí conflictivo en este aspecto, según sostienen los vecinos de la zona.

Este martes, tras conocerse la noticia de la última denuncia presentada por las entidades vecinales, Almeida aseguró que el proyecto de los nuevos aparcamientos de Castellana y Padre Damián está "correctamente realizado" y que se respeta "escrupulosamente" la ley. En palabras del alcalde, los parkings son "beneficiosos", no solo para dar servicio al estadio Santiago Bernábeu, sino porque también "van a generar un 70% de plazas para los residentes en un ámbito donde es difícil encontrar aparcamiento".

Los cuatro frentes judiciales contra el proyecto

Un intento administrativo fallido antes de recurrir a la justicia

La Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y Contra el Túnel en Paseo de La Habana-Padre Damián, que aglutina a 33 comunidades de propietarios, a los tres colegios afectados de la calle Padre Damián y a los cuatro aparcamientos para residentes que rodean el estadio, fue la primera en recurrir a la vía judicial. El pasado mes de junio, la entidad interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

De la mano del abogado Jesús Guereta, el responsable de haber tumbado en los tribunales el Madrid Central de la ex alcaldesa Manuela Carmena, la entidad solicitaba la paralización cautelar de la adjudicación del contrato de licitación ante las "patentes, evidentes y groseras" irregularidades del proyecto. Previamente, la misma asociación había probado suerte con la vía administrativa: en mayo, la entidad vecinal intentó recurrir al Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, pidiendo "la anulación de la convocatoria por carecer de los requisitos previos y necesarios para el inicio de la concesión de obras que se pretende licita". Sin embargo, el recurso no fue admitido "por recaer sobre aspectos que no son competencia de este Tribunal", tal y como se justifica en la resolución publicada.

Otra entidad vecinal se suma a la batalla judicial

Meses más tarde, el 25 de septiembre, se abrió un nuevo frente judicial. La Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, que agrupa a más de 1.000 vecinos del entorno del Santiago Bernabéu, presentó su propio recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 del TSJM, en el que cuestionaba las “ilegalidades e irregularidades técnicas” del proyecto. Según el comunicado difundido entonces por los demandantes, en el plan elaborado por el Ayuntamiento "no se justifica la necesidad de los aparcamientos ni de un túnel que además no incorpora un estudio de seguridad".

En opinión de los vecinos, "ni los aparcamientos ni el túnel son de utilidad pública" y "solo sirven a intereses privados muy concretos". En el escrito presentado, argumentan que tanto el parking como el túnel "infringen las normas urbanísticas", y que el plan "carece de estudios de tráfico válidos, así como de Evaluación de Impacto Ambiental". Además, "no evalúa la congestión del tráfico en días de partido, que en los propios proyectos se asegura que será superior a la de diario". Supone, asimismo, "eliminar 92 árboles con varias décadas de edad" (73 de ellos serán talados y otros 19, trasplantados). Adicionalmente, la asociación también presentó una petición de medidas cautelares para la paralización del proceso de adjudicación y construcción, que está siendo actualmente estudiada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Los afectados elevan sus quejas a la Comisión Europea

A pesar de que ambos recursos han sido admitidos a trámite y están siendo analizados por los juzgados, las plataformas vecinales han querido dar un paso más en su batalla judicial contra el Ayuntamiento y el Real Madrid. En octubre, la Asociación de Afectados por el Bernabéu registró una denuncia en la oficina de la Comisión Europa (CE) en Madrid contra el Ayuntamiento por incumplimiento del derecho comunitario en materia de medio ambiente y por el traspaso de fondos públicos para beneficio privado, ya que es el Consistorio quien sufragará los 11,7 millones de euros de las obras del túnel.

Esta semana, la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y Contra el Túnel en Paseo de La Habana-Padre Damián ha decidido seguir los mismos pasos y recurrir también a la CE. En el escrito presentado, de 43 páginas, la asociación acusa al Consistorio de haber sacado a concurso la privatización de los dos aparcamientos sin contar con un estudio de impacto medioambiental, un plan especial de usos ni un estudio de demanda que justifique la necesidad del proyecto. Según Inmaculada Ramos, secretaria de la plataforma, la construcción de estos aparcamientos supondrá una "gran atracción de tráfico privado", con la consiguiente congestión y daño medioambietal; mientras que el túnel "partirá en dos" el barrio, imponiendo una barrera arquitectónica.

En opinión de la portavoz, el único objetivo detrás de todo el proyecto es el beneficio privado del Real Madrid, en detrimento de los intereses y necesidades de los vecinos, que ni han pedido ni quieren estas infraestructuras. Junto con este documento, la asociación ha presentado también 7.547 firmas en papel de vecinos de Chamartín que se oponen a las obras y apoyan las acciones legales emprendidas por la plataforma. De esta forma, esperan que la Comisión Europea frene un proyecto que acumula numerosos detractores.

Contrato adjudicado sin competencia

El proyecto en cuestión, paralelo a la reforma del estadio del equipo madridista y de la estación de metro de Santiago Bernabéu - que correrá a cargo de la Comunidad de Madrid, con una inversión estimada de 68 millones de euros -, contempla la construcción de dos aparcamientos subterráneos y un túnel que los conecte en los alrededores del campo. Propuesto por el propio Real Madrid al Consistorio, el contrato para su construcción y explotación le fue adjudicado el pasado 3 de octubre a Real Madrid Estadio SL. Ninguna otra empresa se presentó a concurso.

Recreación del lugar que ocuparán los aparcamientos junto al estadio del Real Madrid. / REAL MADRID

Los aparcamientos tendrán una capacidad total de 1.846 plazas, de las cuales 1.299 estarán destinadas a rotación y 547 a residentes. distribuidas en cuatro plantas cada uno. Estarán situados bajo el paseo de la Castellana (1.229 plazas) y la calle Padre Damián (617 plazas) y el túnel conectará ambos parkings y permitirá el paso de vehículos bajo las calzadas de la zona. Asimismo, habrá 54 reservas para motocicletas, 40 para vehículos de movilidad unipersonal, 50 para bicicletas bicimad, 100 plazas para carsharing y un centro de distribución urbana de más de 2.000 metros cuadrados; así como un punto de 'Kiss & Drive' en superficie para la zona escolar cercana. Según los estudios de movilidad del Ayuntamiento, este paso inferior absorberá el 25 % del tráfico de superficie. La plataforma también incluye una dársena con capacidad para doce autobuses que dejarían de circular por la superficie.

Tal y como consta en el portal de contratación pública, el valor estimado del contrato ronda los 562 millones de euros. Según el plan de negocio presentado por la entidad, el club blanco deberá invertir alrededor de 100 millones para las obras y prevé ingresar más de 470 millones de euros en estas cuatro décadas por la explotación. Con estas cifras en la mano, el Real Madrid obtendrá cerca de 326 millones de euros de beneficios, triplicando así la inversión inicial; mientras que el Ayuntamiento de Madrid recibirá un canon anual de 292.610,56 euros y permitirá a la concesionaria explotar comercialmente la explanada de casi 20.000 metros cuadrados situada delante del estadio.

El Ayuntamiento defiende la legalidad y las ventajas del proyecto

Desde que comenzó a hablarse del proyecto, el Ayuntamiento de Madrid ha defendido la legalidad y adecuación del mismo. En declaraciones a los medios el pasado martes, Almeida afirmó respetar las iniciativas emprendidas por los vecinos, al mismo tiempo que volvió a reiterar que los aparcamientos son "beneficiosos", tanto para el Real Madrid como para los propios residentes de Chamartín.

Además, destacó que el túnel de conexión va a permitir reducir considerablemente el tráfico en superficie en la Plaza de los Sagrados Corazones. "Yo creo que eso también es una buena noticia, al mismo tiempo que los eventos que se van a celebrar en el Santiago Bernabéu necesitan que haya plazas de aparcamiento para disminuir el tráfico en superficie", ha defendido.

En la misma línea, la porfavoz municipal, Inmaculada Sanz, garantizó a los medios que desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad “se ha cumplido con todos los trámites” y con “todas las garantías jurídicas” para que la actuación sea “conforme plenamente a la legalidad”. Asimismo, Sanz aseguró confiar en que, “una vez vayan viendo” los vecinos “cómo se desarrollan las obras”, observarán cómo el proyecto "mejora la movilidad de la zona".

Según Sanz, el Gobierno municipal se ha reunido “en varias ocasiones” con los vecinos para explicarles estos extremos, y desde Cibeles están dispuestos a volver a hacerlo “las veces que sea necesario y haga falta”.