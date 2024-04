¿Tienes este coche? No puedes circular con él por Madrid a partir del 1 de julio

Es conocido que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) representan un desafío significativo para muchos ciudadanos que desean desplazarse en sus vehículos, especialmente porque numerosos coches no poseen las especificaciones requeridas para acceder a estas áreas.

Aunque hay una creciente tendencia hacia la adopción de vehículos más modernos y ecológicos, todavía existe un número considerable de coches que no cumplen con los estándares exigidos por algunas ciudades españolas. Un caso notable es el de Madrid, donde desde el pasado 1 de enero se ha restringido el acceso a ciertos vehículos.

Los coches que no pueden circular a partir del 1 de julio

El Ayuntamiento de Madrid, estableció seis meses de prueba desde el pasado 1 de enero, donde se enviaron cartas de advertencia a los conductores que no cumplieron con las normas fuera de la M-30. Por tanto, este plazo de seis meses termina el próximo 1 de julio, cuando las cámaras empezarán a multar a los vehículos más contaminantes y que no estén empadronados en Madrid antes del 1 de enero de 2022 o que en su defecto, no haya abandonado el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica -IVTM-.

Las restricciones vigentes en Madrid ahora prohíben la circulación de vehículos sin distintivo medioambiental no solo en la almendra central y en la M-30, sino en todo el municipio de Madrid capital. Si tu coche carece de etiqueta ambiental, te verás imposibilitado de acceder al centro de la ciudad.

Los coches considerados más contaminantes

En este caso, los vehículos considerados más contaminantes, con clasificación ambiental A, son aquellos sin distintivo ambiental de la DGT: diésel matriculados antes de 2006 o gasolina antes del 2000. Con un total de 460 cámaras en toda la ciudad, se dispondrán a poner multas de 200 euros, de los cuales quienes paguen dentro de los 20 días posteriores a la notificación, contarán con un descuento.