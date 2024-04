Llega el 'Gran Circus Maximus' a Alcalá de Henares: fechas y todas las actividades

Alcalá de Henares se convertirá por unos días en la Antigua Roma, algo que lleva haciendo ya varios años. Será del 1 al 5 de mayo cuando vuelva 'Complutum Renacida', un viaje al pasado romano con un circo acompañado de diversas actividades para acompañar esta velada.

Durante estas jornadas son los gladiadores y cuadrigas las que vuelven a la arena para ofrecer al público un show donde se podrá disfrutar de luchadores junto con sus jinetes y caballos. Una auténtica aventura y experiencia.

Estas son las entradas para el circo

Las entradas ya están a la venta y será uno de los mayores espectáculos que podamos vivir. Además de que este plan viene acompañado del buen tiempo que trae la primavera, además del cambio de hora de verano que hace que nuestras tardes sean más duraderas en cuánto a luz.

El show tiene una duración aproximada de una hora, celebrándose entre el 29 de abril y el 5 de mayo con diferentes horarios para disfrutar:

El 30 de abril y el 3 de mayo : la cita será a las 19:30 horas.

y el : la cita será a las Los días 1 y 4 de mayo : tienen lugar a las 13:00 horas, a las 17:00 y a las 19:30 horas.

: tienen lugar a las horas, a las y a las Para los días 2 y 5 de mayo: los horarios con los que se cuentan son a las 13:00 horas y a las 18:00 horas.

El precio de las entradas está desde los 11,30 euros en adelante.

Mercado en Alcalá de Henares

Pero el circo no será todo, ya que las calles de Alcalá de Henares se llenarán de mercados de artesanía y gastronomía con puestos de plata, cerámica, cuero, bisutería, etc. Además, porque se visita Alcalá de Henares, una de las mejores cosas será visitar las recreaciones históricas, incluso las visitas guiadas que se ofrecen. Estas no son las únicas actividades, ya que también habrá lugar para espectáculos callejeros y cuentacuentos para los más pequeños.