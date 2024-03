Las asociaciones vecinales de Hortaleza, en pie de guerra tras la supresión de 19 festejos populares

El pasado octubre llegó el primer golpe: al poco de hacerse con el cargo, el nuevo concejal presidente de Hortaleza, David Pérez (PP), ordenó cancelar la Feria de Asociaciones de Hortaleza, un encuentro anual organizado por el tejido asociativo del distrito. Unos meses después, a mediados de febrero, retiró el presupuesto para las actividades de las entidades vecinales para las Fiestas de Primavera. Ahora, un nuevo varapalo: la Junta Municipal presidida por Pérez ha eliminado 19 fiestas populares del calendario de festejos de este año.

La medida fue tomada en el Pleno de Hortaleza de la semana pasada, cuando PP y Vox rechazaron 19 de las 25 propuestas fiestas vecinales presentadas por las distintas asociaciones de Hortaleza. Así, tan solo 6 fiestas serán consideradas como festejos populares este año en el distrito, frente a los 34 que hubo en 2023. Fuera han quedado eventos tan emblemáticos como la Fiesta de Arte de Calle, organizada por el Espacio Danos Tiempo; las Fiestas de Juan y Juana, del barrio de la Unión; las Fiestas de Manoteras o la Cabalgata Participativa de Hortaleza, entre muchos otros, cuya celebración pende ahora de un hilo.

Pérez aseguró durante la sesión del jueves que "no se va a impedir" la realización de ninguno de estos eventos. Sin embargo, al no concederles la consideración de festejos populares, pierden el permiso para vender legalmente comida y bebida en la calle, quedándose así sin su principal fuente de financiación. "En lo que de mí dependa no podrán vender alcohol", subrayó el concejal durante su intervención en el Pleno, en la que defendió que se trata de una "decisión técnica, no política".

Una decisión "arbitraria" y "discriminadora"

Las organizaciones perjudicas, no obstante, lo ven de otra manera. De acuerdo con un comunicado difundido por la Coordinadora de Entidades de Hortaleza, que engloba a varias asociaciones vecinales del distrito, consideran que la decisión de Pérez es "arbitraria" y "discriminadora"; así como que "no hay ningún criterio técnico que justifique esta decisión que discrimina las fiestas de unos barrios frente a otros porque la normativa municipal nos ampara". Y es cierto, la ordenanza municipal recoge que “las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales y declaradas de utilidad pública municipal podrán solicitar la celebración de festejos populares”.

Una postura compartida por la oposición municipal. En un hilo publicado en X (antes, Twitter), la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se ha hecho eco de las reclamaciones de estas entidades y ha acusado al concejal de Hortaleza de "imponer la ley seca y tratar de acallar al tejido social". Asimismo, asegura que su formación va a seguir "trabajando para que Hortaleza y todos los distritos de Madrid tengan barrios vivos y comprometidos que cuiden la creatividad y el trabajo de sus vecinos".

"Nos quieren convertir en clientes, no en ciudadanos", lamenta al respecto Daniel Rebner, portavoz de la asociación vecinal de La Expansión de San Lorenzo, muy crítico con la "discriminación" del concejal contra las organizaciones y actividades populares. La asociación a la que representa es una de las pocas, junto con las de Valdebebas, El Bosque, Las Cárcavas-San Antonio, que sí contarán con permiso para celebrar sus festejos este año. A pesar de ello, no han dudado en solidarizarse con los afectados y mostrar públicamente su rechazo a las decisiones del concejal presidente.

No es la primera vez que este representante vecinal se manifiesta en contra de esta política. El pasado febrero, cuando David Pérez anunció el recorte de presupuesto para las fiestas patronales, Rebner calificó la medida de "un ataque más a la participación ciudadana" en el distrito. Tal como expuso entonces, tanto el colectivo al que pertenece como las demás asociaciones agrupadas en torno a la Coordinadora de Entidades de Hortaleza están "un poco en pie de guerra" contra las decisiones de la Junta desde que asumió el cargo el nuevo concejal presidente.