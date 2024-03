Música por las mañanas: el encanto de las sesiones vermut

Ya hace tiempo que dejaron de ser solo para un público familiar. De hecho fue entonces cuando ganaron el apellido de vermut. Las actuaciones musicales a la hora del aperitivo se han consolidado en Madrid hace años y raro es el sábado, y sobre todo el domingo, que no pueda pasarse a escuchar música en vivo, al aire libre o en una sala, antes de ir a comer. No conviene engañarse, difícilmente verá nadie el concierto de su vida en alguna de estas sesiones vermut. De ambiente distendido, a menudo la música es solo un elemento más para propiciar un rato agradable entre amigos y cañas. Otros van a misa, al zoo o a ver jugar al fútbol al sobrino.

No quiere eso decir que la concurrencia no pueda llevarse inesperadas sorpresas. Estas jornadas de música mañanera a medio gas pueden ser, además, la excusa para acercarse a géneros y sonidos con los que se está menos familiarizado o descubrir grupos y músicos, generalmente de proximidad. No son sitio para ver a Coldplay (¿acaso alguno lo es?, si se me permite el exabrupto) pero a quien le gustó el rock le permiten volverse a casa a sestear con un puntito y habiendo escuchado a Los Punsetes o, si se prefiere la formalidad, reconfortado tras paladear al mejor Bach. A continuación, algunas opciones por género.

'Indie': de gira por la Comunidad de Madrid

Un plan bastante recomendable para quien no haga pereza es el ciclo bautizado precisamente así, Sesión Vermú, que permite escuchar a bandas emergentes junto a algunas consagradas de la escena nacional en distintos pueblos de la Comunidad de Madrid. Los conciertos, con dos, tres y hasta cuatro formaciones arrancan a las 12.30 horas, lo que permite, si se madruga, darse una vuelta por lugares con cosas que ver como Chinchón, Loeches o Manzanares el Real. Este año el programa incluye 77 actuaciones de 44 bandas en un total de 17 municipios.

Empieza la fiesta el sábado 6 de abril con bolos en Aranjuez (con Heal, Bum Motion Club y las muy recomendables Shego); Lozoya (Ankli y Vangoura); Manzanares el Real (El Diablo de Shanghai y Ultralágrima), y Villanueva del Pardillo (Radio Palmer y Blackpanda) se extiende durante todos los fines de semana del mes hasta el domingo 28 de abril, cuando habrá música matinal en Chinchón (Candela Gómez y Niños Luchando); Colmenar del Arroyo (Miniño y Los Chivatos); La Cabrera (Sara Sístole y Jara Pol); Navas del Rey (Hnos. Muñoz y Gazzi), y San Lorenzo de El Escorial (Alba Morena y Marilia Monzón). Entre medias, Camellos (sábado 20 de abril en Alcalá de Henares con Error 97 y Sistema de Entretenimiento), Cala Vento (en San Lorenzo de El Escorial el sábado 27 de abril, junto a Los Chivatos y Gazzi) o, ¡sí!, Los Punsetes (sábado 13 de abril, en Chapinería, con El Diablo de Shanghai, La Culpa y Medalla).

Clásica: larga vida al dios Bach

El programa iniciado en el Auditorio Nacional para dar difusión a las composiciones para órgano en horario de sábados mañana y con aperitivo en el hall cumple en 2024 diez años. Hasta 74 conciertos matutinos se han celebrado ya en el edificio de Príncipe de Vergara. El ciclo de este año toca a su fin pero aún quedan dos oportunidades. El sábado 20 de abril Peter Holder, organista en la abadía de Westminster, y el coro femenino Alaia Ensemble, dirigido por Daniel de la Puente, acometen composiciones del propio Bach, Purcell o Maurice Duruflé junto al estreno de una pieza de Eva Ugalde. Poco menos de un mes después, el organista norteamericano Wayne Marshall intercalará partituras propias o de George Gershwin con otras de Cesar Franck, Franz Liszt o Bach, incluida la Tocata y fuga en re menor.

Jazz: de Madrid a Nueva Orleans

El que ha sido uno de los locales históricos del género en la capital, la sala Clamores, también abre en las mañanas de fin de semana con actuaciones de interés. El sábado 6 de abril a la una del mediodía ocuparán su escenario los 17 músicos de Harmonía Big Brand Project, formación dirigida por el saxofonista Alberto Guío, que atacan al jazz orquestal de toda la vida: Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington, Thelonious Monk... pero también a los sonidos latinos y 'funky'. Cinco saxos, cuatro trombones, cuatro trompetas, bajo, guitarra, batería y piano, la fórmula de la diversión.

Al día siguiente a la misma temprana hora, el sexteto Tropical Moon Jazz Band propone bajo el nombre de New Orleans Vermú un viaje a esa ciudad sobre la que Louis Armstrong nos preguntó si sabíamos qué significaba echarla de menos. Un vuelo del Manzanares al Mississippi con la memoria del gran Sidney Bechet pero sin necesidad de cambiar el agradecido vermut por 'bourbon' o Southern Comfort.

Flamenco: heterodoxia o tradición

La misma sala Clamores incluye en su programación de las mañanas alguna sesión flamenca. El próximo sábado 23 de marzo, sin ir más lejos, allí se presenta desde Chiclana (Cádiz) María la Mónica, cuyo cante es definido como "fresco y pícaro" y abierto a otros estilos y que tira de cotidianidad para escribir las letras. La acompañan el guitarrista Melón Jiménez y Adri Trujillo a las voces y a la percusión.

Más ajustada al canon es la propuesta diseñada por Vanesa Coloma y Alejandra Hernández para el Ambigú del Teatro Pavón con el inequívoco título de Flamenco y Vermú (la consumición va incluida en los 25 euros de la entrada). Cada domingo hay dos pases de 50 minutos, uno a las 13.30 h. y otro a las 14.45 h. Y en Malasaña, en el Teatro Flamenco, la cantaora de Utrera Maui cocina con el chef Manuel Urbano (del restaurante La Malaje) el puchero de Domingos de Vermut y Potaje. Que no nos falte de ná...