CaixaForum suena a jazz y música lírica y de cámara con acento de mujer

Nueva programación del ciclo 'Temporada musical' en CaixaForum. El espacio de la Fundación "la Caixa" acogerá de febrero a abril tres heterogéneas sesiones de sonidos variados protagonizadas por artistas de diversas procedencias pero que van acumulando premios internacionales en su palmarés. ¿A qué sonará, entonces, el edificio diseñado por Jacques Herzog y Pierre de Meuron en el Paseo del Prado en los próximos meses? Pues a jazz y hip hop, a música lírica y de cámara, a juventud y frescura y a mucha sororidad femenina.

Arranca la temporada la semana que viene, el martes 20 de febrero, con la saxofonista de origen nigeriano afincada en Londres Camilla George, que viene de ganar en 2023 la distinción a mejor actuación de jazz en los Urban Music Awards. Nacida en Eket, en el sureste de Nigeria, empezó a tocar el saxo a la edad de 11años, después de ganar un concurso musical en el que el primer premio eran unas lecciones de ese instrumento. Creció escuchando lo mismo a Fela Kuti, leyenda de la música de su país y de todo el continente, creador del 'afrobeat', que a Charlie Parker, y en cieto modo ahí sigue, entre lo occidental y sus raíces.

Tras mudarse a Londres, donde cursó estudios en el Trinity College of Music con resultados brillantes, se unió al combo Jazz Jamaica hasta que en 2014 echó a andar su propio banda en la fecunda escena londinense. El 'Evening Standard' no tardó en bautizarla como "la chica de oro del jazz" y la cantante norteamericana Dee Dee Bridgewater (tres Grammys) llego a decir tras un concierto en Londres en el que la banda de George fueron sus músicos:"El mundo está a salvo, tenemos a Camilla".

Su tercer y hasta la fecha último disco lleva por título 'Ibio, Ibio', el nombre del pueblo nigeriano que habita la región donde nació y al que pertenece, y es según los programadores de CaixaForum, "una mezcla hipnotizante de afrofuturismo, hip hop y jazz con un subtexto de mentalidad política que conecta con su identidad, su linaje y su herencia nigeriana, y refleja la historia, la cultura y la esclavitud africanas". Quédense con lo de hipnotizante. La acompañan Sarah Tandy a los teclados, Jihad Darwish al contrabajo y Jaime Murray a la batería.

El segundo concierto lo protagonizará, el 19 de marzo, la mezzosoprano Katia Ledoux, francesa de nacimiento pero hecha musicalmente en Austria. Empezó a tocar el violín pero no tardó en dirigirse al canto y ya antes de terminar sus estudios debutó en la Ópera de Ámsterdam como Geneviève en 'Pelleas et Melisande", de Debussy. Tres años después, en 2022, ganó el Premio Extraordinario a la mejor intérprete de Oratorio-Lied en el Concurso Tenor Viñas del Liceu. Hace poco más de un año, además, se hizo muy popular cuando cantó su parte y la del tenor, con cambios de vestuario incluidos, en una función en Viena de 'Orfeo en los infiernos', de Offenbach. Ante la indisposición de su compañero de reparto Daniel Kluge y la imposibilidad de encontrar un reemplazo se ofreció a estudiarse el papel e interpretarlo y el director aceptó.

La propia Ledoux reconoció después en Facebook que fue una locura. "¿En qué estaría pensando? Sentí vergüenza de mí misma, me tiré todo el descanso después del segundo acto llorando y arruiné bastantes escenas,... pero al final... recibí una de las los aplausos más cálidos y hermosos de mi vida". Pero no dejó de ser algo histórico. "¿Mereció la pena?", proseguía su entrada en la red social. "Por supuesto que no, un 3 sobre 10, no lo recomendaría... Me llevó al límite. Pero también me mostró, claramente, cuánto amor y apoyo me rodean".

Es audaz, desde luego. Y también lo es 'Mesa para dos', la propuesta guionizada por ella misma que traerá a CaixaForum. En ella dos desconocidos conectan a través de romances fallidos interpretando éxitos internacionales de los últimos 500 años, desde ópera barroca a zarzuela o 'hits' de música pop. Junto a ella, Maria Salamon, al violín; Ebony Lim, al contrabajo; Anna Hauner, al piano; Andreas Reisenhofer, a la batería, y Juliette Chauvet, en la narración.

Completa el ciclo el 30 de abril Notos Quartett, formación alemana de cámara integrada por Sindri Lederer (violín), Andrea Burger (viola), Philip Graham (violonchelo) y Antonia Köster (piano). Desde sus orígenes en 2007 no han dejado de recibir premios y elogios referidos tanto a su "virtuoso brillo y perfección técnica”, como a lo "sensible y redondo de unas interpretaciones apasionadas y expresivas, con las que cautivan a sus oyentes" y son habituales en la Konzerthaus de Berlín, ciudad en la que tienen su base, el Wigmore Hall de Londres o en el Concertgebouw de Ámsterdam.

A Madrid traerán un repertorio basado en Mozart y Brahms, compositor al que dedicaron su segundo trabajo discográfico y del que en una entrevista con Juan José Prendes en melomanodigital hace un par de años subrayaban "cuánta música de cámara íntima hay en sus obras sinfónicas y cuánta grandeza sinfónica se puede encontrar en la música de cámara".