Madrid agitado: 7 coctelerías para beber bien

La escena madrileña del cóctel anda agitada. Y revuelta. Para bien. En una ciudad en la que la coctelería siempre ha estado en un segundo plano (pese a la enorme cantidad de bares) es buena noticia que haya al fin tanto y tan bueno donde elegir.

Madrid cuenta actualmente con un abanico que mezcla clásicos como Del Diego o el Dry Martini de Javier de las Muelas con modernos que han hecho historia como Salmon Guru. A esto se suman una serie de locales que también se han ganado un público fiel y entusiasta, como 1862 DryBar o Savas.

Lo que va a continuación es un listado de locales, quizá menos conocidos por el gran público, pero que tienen motivos de sobra para seducir a los aficionados al buen beber. En el Madrid de 2024 hay una coctelería para cada tipo de cliente.

Glass Bar

Son muchos los que quizá aún no se han enterado de que el barcelonés Sips, el mejor bar según The World’s 50 Best Bars en su última lista, tiene una sucursal en Madrid. La magia sucede cada día a partir de las 18 horas en el Glass Bar del Hotel Urban (Carrera de San Jerónimo, 34). Es entonces cuando las creaciones firmadas por los bartenders Simone Caporale y Marc Álvarez cobran vida en la barra. Sorprende Bubble, a base de vodka, naranja, vainilla y fruta de la pasión, que logra el objetivo de sacar al niño que uno lleva dentro. Ideas para quedarse boquiabierto y para acompañar de bocados como un ‘foie’ con costas o unas anchoas 00.

El cóctel 'Sunset Getaway' de Fat Cats Cocktail House (Madrid) / Fat Cats Cocktail House

Fat Cats Cocktail House

El nombre de este local (Infante, 5) del Barrio de Las Letras homenajea a una mítica banda de ladrones de Estados Unidos que desvalijaba casas en Nueva York en los años 60. El exterior, a modo de joyería minimalista juega con la ya imposible -demasiada información, demasiadas redes sociales- idea de ‘speakeasy’. El interior remite a una mansión setentera gracias a un decoración pintona con papel pintado geométrico y moqueta a nuestros pies. La carta, asesorada por 1862 DryBar, hace hincapié en versiones de cócteles tan emblemáticos como el Old Fashioned, el Paloma, el Boulevardier, el Mojito o el Margarita. Si a todo esto unimos palomitas como acompañante y una banda sonora donde se mezclan sonidos negros, bandas sonoras viejunas y hasta acid jazz, el resultado es de lo más seductor.

Alberto Fernández, alma de la coctelería Momus (Madrid) / Momus

Momus

Alberto Fernández no para de crecer. Este barman, que abrió las puertas de Momus (San Bartolomé, 11) en el barrio de Chueca hace menos de dos años, desarrolla cartas con ambición (y resultados). Ya en 2022 FIBAR, el congreso más prestigioso del sector, eligió su menú Colour’s Feels como el mejor de España. Fernández y su equipo andan ahora a vueltas con la geometría, representando cada sabor con una forma y dando lugar a cócteles complejos como La Chiquita, que une mezcal, manzana, cítricos, amapola y yogur en polvo. Que nadie se duerma para probarlo: Momus no para de moverse y se vienen nuevas ideas.

El cóctel Boulevardier de Santos y Desamparados (Madrid) / Santos y Desamparados

Santos y Desamparados

Mucha mística es la que lleva desplegando este local desde hace casi seis años. Un espacio oscuro, con guiños góticos y música rock en el hilo musical (Costanilla de los Desamparados, 4) en el que, por si fuera poco, se bebe muy bien. Estrena ahora carta en la que el equipo de Alberto Villarroel se une al consultor Miguel Ángel Jiménez (Libé Unique Cocktails) en una propuesta llena de innovación. Tragos que hay que probar sí o sí: el o Boulevardier (a base de whisky redestilado en cacao y menta, vermú rojo y ‘bitter’) o el Sidecar (con brandi, ‘cointreau’, limón y redestilado de almendra).

El peculiar Vendittas, en el Barrio de las Letras (Madrid) / Vendittas

Vendittas

Cuando se unen dos mentes como las de Javier Goya (restaurante TriCiclo) y Alberto Villarroel (sí, el mismo de Santos y Desamparados), la onda expansiva del proyecto puede ser importante. Vendittas (Santa María, 42) reinterpreta el bar de toda la vida con una estética de otra época. Carácter a raudales para un proyecto en el que la bebida y la comida se entrelazan como nunca. Por la parte líquida, Espresso Martini o el Poland Mule, a base de vodka, zumo de lima y espuma de manzana verde. Por la sólida, gilda de arenque, cecina o quesos artesanos. Además, invitan a chefs consagrados como Gianni Pinto de Noi o Roberto Bérgamo de Kuoco 360 a sesiones únicas para las que las reservas vuelan.

Ni Fu Ni Fa, la última sensación coctelera de Madrid / Ni Fu Ni Fa

Ni Fu Ni Fa

Sobre las cenizas del desaparecido (y llorado) Bar Lozano (San Joaquín, 14) ha erigido Runju Zhu uno de esos locales inclasificables, que parece salido del Golden Gai de Tokio, barrio atestado de espacios impregnados de la personalidad de cada dueño. Aquí se preparan versiones (muy) personales de clásicos como el Negroni, la Paloma o el Whisky Sour en un espacio que invita a quitarse el reloj (y poner el móvil en modo avión) y dejarse seducir por el saber hacer de Zhu tras la barra.

En la coctelería Marrufo (Madrid), el mezcal es la estrella / Marrufo

Marrufo

Otra coctelería nacida en un espacio que ocupó un bar legendario, Casa Candi, refugio de noctámbulos y bohemios. Marrufo (Noviciado, 16) es un espacio amable y simpático en el que el mezcal ocupa un papel principal en la oferta (aficionados a este destilado mexicano, tomen nota). La estrella de la carta: ese Naked and Famous ahumado y cítrico a base de mezcal, Aperol, licor Chartreuse amarillo y zumo de lima.