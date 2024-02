Más Madrid exige más garantías en el proceso contra Monasterio para asegurar la sanción

Ningún grupo en la Asamblea quiere que Rocío Monasterio encuentre la forma para librarse de la sanción que le corresponda por el voto irregular en el pleno de la semana pasada. Por eso, ante la intención del presidente, Enrique Ossorio de que la propia Mesa se responsabilice de la instrucción, Más Madrid ha pedido frenar y analizarlo bien porque con ese procedimiento la portavoz de Vox podría encontrar argumentos para recurrir y que finalmente la sanción no sea aplicable.

Así, ante la insistencia y argumentos de la representante de Más Madrid, la Mesa de la Asamblea ha decidido "llevar a cabo actuaciones previas en el contexto de la investigación de una presunta irregularidad del Grupo Parlamentario Vox en la votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Más Madrid a la Ley sobre Economía Circular en el Pleno del pasado 1 de febrero", explica un breve comunicado de la cámara. La idea es que se pueda "recopilar la información necesaria, incluido un informe jurídico" y que en la próxima reunión de la Mesa el presidente aporte "el documento con la propuesta de incoación del expediente y un informe de los servicios de la Cámara sobre el procedimiento que sería aplicable".

Fuentes de la formación de Manuela Bergerot explican que la Mesa solo puede asumir el caso si se trata de un supuesto de disciplina y orden, porque esto sí compete al presidente, sin embargo, si se trata de una caso de una falta "contra la indignidad de la cámara", debería tramitarse en la Comisión del Estatuto, que "aunque supone que el procedimiento es más largo, es más garantista".

"Hay acuerdo en no dejarlo pasar, se le va a sancionar, pero hay que hacerlo bien y no cerrar en falso", explica esta misma fuente de Más Madrid. El problema que ven es que la sanción es clara en caso de que el asunto pase a la Comisión del Estatuto, una multa económica o una expulsión de Monasterio como diputada de entre 15 y 30 días, pero si se limita a un caso de orden que dirime el presidente de la cámara podría apenas reducirse a una "amonestación" y no quieren que eso suceda.

Su portavoz adjunta, María Pastor, ha señalado tras la reunión que "la sanción debe ser ejemplar" y la Asamblea lanzar "un mensaje claro de tolerancia cero" en casos de voto fraudulento. Algo no muy diferente a lo que proclaman en el PP, que desde el primer momento han visto en esta actuación de Monasterio una forma de seguir desgastando a Vox. El portavoz del grupo popular, Carlos Díaz Pache, ha aprovechado, sin embargo, para poner al PSOE al mismo nivel que Vox: "Espero que este caso no haya creado escuela porque hemos visto que el señor Bolaños y la señora Narbona han votado también en el Congreso donde no debían".