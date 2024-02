Estas son las exposiciones en pleno centro de Madrid que no te puedes perder este febrero

Aunque Madrid sea el epicentro de los planes, no es un secreto que muchas veces tengamos la sensación de que lo único que se puede hacer sea comer en restaurantes, visitar parques o pasear por las calles turísticas que conoce todo el mundo.

Si buscas hacer un plan especial, relajarte y culturizarte por el camino, visitar exposiciones se convierte en la situación ideal para compartir tiempo con tu familia y amigos, o, incluso, disfrutar solo. Mientras febrero ya se ha adentrado bien en nosotros, también lo están haciendo poco a poco las exposiciones del centro de la capital, con nuevas ofertas y experiencias que no te dejarán indiferente, ¿a qué esperas para descubrirlas?

Las 3 exposiciones que llegan a la capital

Ya no sirve la excusa de no tener tiempo: a exposición por semana no solo lograrás relajarte, sino también culturizarte acerca de la historia detrás de los cuadros y esculturas expuestas en las diferentes salas que visitarás.

‘Al final de la escapada’, Jordi Socías

Del 21 de febrero al 21 de abril, los amantes de la fotografía podrán disfrutar en la Sala Canal de Isabel II de los retratos de Jordi Socías. La exposición se centra en un repaso por la carrera del fotógrafo barcelonés, con la sorpresa de que muchas de las obras presentes son inéditas.

Los retratos de Dalí, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Norman Foster, Pedro Almodóvar o Rossy de Palma son algunos de los más impresionantes y reconocido que podrás ver en el recorrido.

‘El realismo íntimo’, Isabel Quintanilla

Si eres fan de Monet, Renoir y Sorolla, Isabel Quintanilla se añadirá automáticamente a tu lista después de ver esta selección de cuadros impresionistas en los que prima la técnica de la madrileña.

Tendrás desde el 27 de febrero al 2 de junio para acudir al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que te hará viajar por el tiempo gracias a la precisión de Isabel Quintanilla para capturar los momentos cotidianos.

‘Un grito de Libertad’, Marc Chagall

La Sala Recoletos de la Fundación Mapfre acaba de inaugurar esta exposición, disponible hasta mayo. Marc Chagall dejó una huella significativa en el mundo: su marcado estilo tenía pinceladas surrealistas, expresionistas y cubistas, lo que daba autenticidad a tus cuadros.

Los colores vibrantes, el mundo onírico y las figuras desperdigadas como si estuvieran flotando en el espacio son las características más prominentes de su arte, que trataba de reflejar su percepción del mismo.