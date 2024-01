Las autoras femeninas arrasan en la lista de libros más prestados en las bibliotecas públicas de Madrid

Las listas de los productos más consumidos suelen ser engañosas. A menudo, se trata más de un triunfo de las estrategias de marketing o de puro FOMO (fear of missing out), ese fenómeno endémico de nuestra hiperestimulada sociedad actual, que de una apreciación real por parte del público. Quién no se ha tragado entera una serie que aborrece simplemente por no quedar al margen de los memes, o recurrido a las listas de los libros más vendidos cuando no sabe qué leer o regalar. Sin embargo, estas clasificaciones, cuando repiten determinados patrones en el tiempo, también reflejan cambios de tendencias de mayor calado. En el caso de la literatura, la cuestión es evidente: las autoras femeninas son cada vez más leídas y demandas. Y no solo en los estantes de las liberías, sino también en las bibliotecas, tal como evidencian los datos sobre 2023 publicados por la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional ha registrado en 2023 un total de 2,5 millones de préstamos de libros, de los que 1,3 han sido cedidos por las quince bibliotecas públicas, lo que supone un 6% más que en 2022. A estos hay sumar los 1,2 millones de cesiones realizadas a través de la plataforma digital eBiblio Madrid, lo que se traduce en un 35% más que el pasado año. A estos números hay que sumar los préstamos de las bibliotecas públicas municipales, que alcanzaron más de 3,7 millones, se han sobrepasado, en total, los 6,3 millones de todo tipo de documentos, lo que supone un incremento final del 10,5% respecto al 2022 en el conjunto de la región", según el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano De Paco Serrano.

Así lo expresó en su visita de este jueves a la Biblioteca pública José Hierro, en el distrito de Usera de la capital, donde mostró su satisfacción por estos resultados y precisó que desde la Consejería "invertimos cada año casi tres millones de euros en la renovación de los catálogos. Durante 2023, en concreto, más de dos millones se destinaron a las adquisiciones, suscripciones a revistas, compras de audiovisuales y audiolibros en soporte tangible, mientras que la inversión en licencias y recursos electrónicos para eBiblio ascendió a más de medio millón.

Las autoras femeninas copan las listas de préstamos

Más allá de estos números tan positivos en lo que a fomento de la lectura representa, un dato destaca especialmente: tanto en uno como en otro tipo de préstamo, las autoras femeninas copan los rankings de obras más solicitados por los madrileños y madrileñas durante el recién terminado 2023.

Así, los libros más solicitados por el público adulto hasta la última semana del año han sido 'Un amor' y 'La Familia', ambas de Sara Mesa; 'Las Madres', 'La Nena', 'La Red Púrpura' y 'La Novia Gitana', de Carmen Mola; 'Todo va a mejorar', de Almudena Grandes; 'De ninguna parte', de Julia Navarro; 'Revolución: una novela', de Arturo Pérez-Reverte; y 'El libro negro de las horas', de Eva García Sáenz de Urturi.

Por su parte, entre los libros más prestados en eBiblio Madrid se encuentran 'El retrato de casada', de Maggie O'Farrell; 'Todo arde', de Juan Gómez Jurado; 'Esperando al diluvio', de Dolores Redondo; 'Lejos de Luisiana', de Luz Gabás; 'Las madres', de Carmen Mola; 'Historias de mujeres casadas', de Cristina Campos; 'El nido del cuco', de Camilla Läckberg; 'El cuco de cristal', de Javier Castillo; 'Todo va a mejorar'; de Almudena Grandes y 'La desconocida', de Rosa Montero.

'Un amor', de Sara Mesa, y 'Las Madres', de Carmen Mola, los más solicitados

De todas las obras mencionadas, 'Un amor', de Sara Mesa, y 'Las Madres', de Carmen Mola, se llevan la palma. Publicado originalmente en 2020, el estreno en 2023 de la película homónima dirigida por Isabel Coixet ha disparado el interés por la obra de la madrileña Sara Mesa, que también es una de las más vendidas a nivel nacional. El caso del segundo libro mencionado por la Comunidad en su nota presenta más aristas: aunque está firmado con un nombre de mujer, detrás de su autoría se esconden tres hombres, tal y como salió a la luz durante la entrega del Premio Planeta 2021.

La ceremonio reveló que la misteriosa escritora de novela negra que había arrasado en ventas es un pseudónimo tras el que se esconden los escritores y guionistas Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Según ellos mismos, no había ninguna intención oculta en este cambio de sexo impostado y no tenían "ni la más remota idea" de si el femenino vendía más o no. Sea esto cierto o no lo sea, los datos avalan que, en realidad, sí lo hace. Los autores masculinos siguen siendo más publicados, pero las obras escritas por mujeres son ya más demandadas y la tendencia no para de aumentar.

El carné de Bibliotecas suma 1,8 millones de usuarios

Actualmente, existen 1,8 millones de usuarios del Carné Único de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, con el que se puede acceder a todos los servicios públicos de lectura de la región integrados en el catálogo colectivo, que incluye 220 de estas instalaciones y bibliobuses, bibliometros y la Biblioteca Regional de Madrid.

Estos incluyen el préstamo de libros en papel, audiovisuales y música, acceso a internet, talleres, actividades o el intercambio intercentros; y el servicio gratuito de obras en formato digital: ebooks, revistas, periódicos, bases de datos especializadas y audiolibros, así como películas o documentales.

En la actualidad, el Carné Único da acceso a cerca de 8,5 millones de documentos, sin contabilizar los fondos patrimoniales, y de los cuales casi dos se encuentran en alguna de las quince bibliotecas de la Comunidad de Madrid.