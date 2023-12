El PP cede a la oposición 3 millones del presupuesto para eludir las críticas al "rodillo parlamentario"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará este jueves sus primeros presupuestos de la legislatura. Con una mayoría absoluta que le permite sacar adelante el proyecto sin ninguna cesión. De hecho, en la comisión en la que se debaten las enmiendas apenas ha aprobado una quincena de las 3.417 presentadas por los tres grupos de la oposición, que, además, apenas movilizan unos cientos de miles en total de un presupuesto dotado de 27.600 millones de euros. Pero el PP ha decidido hacer un movimiento para "ceder" parte de esa partida a los grupos e intentar encapsular así las críticas al "rodillo parlamentario" que critica la oposición.

El portavoz del grupo popular, Carlos Díaz Pache, entiende que Más Madrid,PSOE y Vox, que han presentado 2.301, 844 y 272 enmiendas cada uno, pretende con ellas presentar una enmienda a la totalidad pero troceada por capítulos y que además cambian totalmente el "espíritu" del proyecto del Gobierno regional. Por eso ha pedido a la oposición que elija de entre todas sus enmiendas aquellas que entienda que son más relevantes por valor de un millón de euros o que presenten otra por esa misma cantidad.

Reacción y propuestas

"Es totalmente frívolo", un "aguinaldo", según la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. "Un millón de más de 27.000? Me da vergüenza calcular el porcentaje", denuncia el socialista Juan Lobato, que ironiza sobre "la amplísima generosidad" del PP con esta cesión. "Lo único destacable de este debate de presupuestos es la aplicación del rodillo de la señora Ayuso", concluye. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, tampoco ha hecho ningún esfuerzo por mostrar su sorpresa por la propuesta del PP. Un millón "es lo que cobraba Granados (el exdirigente del PP) cuando licitaba un concertado”. Será la presidenta quien mañana "gane la lotería" cuando se aprueben estos presupuestos que, en opinión de Bergerot, solo "ratifican el sectarismo de Ayuso".

A pesar del malestar que ha generado este gesto del PP, Monasterio ha confirmado que se abstendrá mañana en la votación "porque con la izquierda" no quiere "ir a ningún lado". Además, algunos grupos han optado por aprovechar y negociar enmiendas transaccionales o hacer propuestas sobre proyectos concretos por ese valor. Más Madrid ha intentado que se cree una Oficina Antifraude con ese dinero, pero su propuesta ha sido ya rechazada y esa cantidad quedará en el fondo de contingencia. El PSOE ha acordado una transaccionar con medidas para emprendedores y salud mental, aunque Lobato ha recordado que "con un millón no se hace nada". Vox ha intentado que el resto de los grupos se le una para presentar una iniciativa conjunta sobre salud mental que sume tres millones, pero los demás grupos no han refrendado su propuesta así que previsiblemente mañana el PP apruebe una enmienda relacionada con este asunto pero de solo el millón que le corresponde a Vox en este reparto que ha hecho el PP.

Enmiendas aceptadas

En cuanto a las enmiendas que sí se han aprobado en los debates en comisión, el PP ha aceptado más modificaciones de la izquierda, si se suman las 6 de Más Madrid y las cinco del PSOE, que a Vox, a quien también le ha aceptado otras cinco. Sin embargo, el presupuesto apenas se mueve con la suma de todas ellas. Vox, por ejemplo, solo ha conseguido movilizar 200.000 euros del proyecto original con una enmienda sobre "el mantenimiento del inventario de infraestructuras locales". Otras tres están relacionadas con la reincorporación de la mujer al trabajo tras la maternidad y una última sobre la creación de un plan para la "correcta dispensación y prescripción de estupefacientes como el fentanilo en los hospitales", un asunto sobre el que también ha puesto el foco Ayuso en las últimas semanas.

Más Madrid entiende que las enmiendas que ha logrado que se acepten son sobre "ejes estratégicos" de su política (dos relativas a los trastornos alimentarios de los menores, promoción de productos agroalimentario, o la evaluación del programa bilingüe en el sistema educativo), pero como ha ocurrido con las de Vox y PSOE (entre otros, sobre economía circular, análisis de la situación del comercio en la región o la optimización de los espacios e infraestructuras de la administración), el PP ha aceptado enmiendas que apenas mueven el presupuesto.