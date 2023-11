Caos en la resolución de las becas del comedor en Madrid: su concesión provoca un sobrecoste de 17 millones de euros

Por un fallo en el sistema, la concesión de las becas del comedor de la Comunidad de Madrid está en una situación repleta de incógnitas / AGENCIAS

Isabel Díaz Ayuso está al frente de esta medida, que supondrá un gasto extra de 17, 2 millones de euros al Ejecutivo. La Conserjería de Educación prometía hacerse cargo de las becas no concedidas tras el error informático que multiplicó los errores en el sistema. De esta forma, se eleva el gasto a 56 millones de euros frente a los 39 a los que nos encontrábamos.

La demora de la concesión de las becas se atribuyó a un nuevo sistema de elección, que falló notablemente a la hora de su cometido. Ante esta instancia, el Gobierno solucionaba el problema concediendo la beca a todos los solicitantes, que llevó a que se aumentase el presupuesto del Estado al 44%.

El sistema ahora concedería las becas de forma directa, con la mala suerte de que dicho mecanismo presentara defectos y dejase a millones de familias sin la ayuda. La mala redacción de la normativa creó lagunas posteriores que aún no han llegado a ser solucionadas en su totalidad.

Comisiones Obreras (CCOO), criticaba la mala gestión del Gobierno en Madrid, pues en comunidades como Cataluña un 55% de los niños eran cubiertos por la ayuda y en Madrid esto radicaba en apenas un 9%.

La solución de la Comunidad de Madrid

Según la Conserjería de Educación Ciencia y Universidades, todas las familias que hayan solicitado la beca directa este año serán beneficiadas con la cantidad pactada. Más de 100.000 personas se han quedado a la espera de una beca necesaria para su estilo de vida.

Sin embargo, el Gobierno no parece estar seguro de que esta decisión sea la que se lleve a cabo. Las normas reguladoras son las que rigen el incremento del crédito en determinadas solicitudes, según lo establecido en el Boletín de la Comunidad de Madrid (BOCM), argumentando que si no se reúnen los requisitos necesarios, el incremento no procederá.

Mientras se buscaba una solución, pasaba un mes entre el comienzo del curso, y con ello, del comedor. La angustia y preocupación llenó las casas de numerosas familias, algunas de las cuales siguen esperando la ayuda del Estado.

Noticias relacionadas

Muchos padres se apoyan en dichas becas para sustentar a sus hijos, y la tardanza de la resolución está haciendo estragos en ellas.

La lentitud de la burocracia española queda retratada una vez más, donde los padres tienen que solventar la situación por su cuenta sin poder contar al 100% con la medida que se les había prometido.