Educación se compromete a asumir el coste de las becas comedor que no sean concedidas

El consejero de Educación, Emilio Viciana, junto al de Presidencia, Miguel Ángel García, en rueda de prensa tras Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. / EFE / J.P.Gandul

La Comunidad de Madrid se compromete a asumir el "riesgo" y hacerse cargo del coste del servicio de comedor de todas aquellas familias que han solicitado la beca y a las que finalmente no les sea concedida, tal y como han asegurado fuentes de la Consejería de Educación consultadas por este periódico. Esta aclaración llega tras una denuncia de CCOO suscitada por el envío de una circular en la que la Consejería conminaba a los centros educativos a utilizar el remanente de la cuenta de gestión para asumir los gastos de comedor de las familias solicitantes en tanto se resuelve su petición.

En dicha comunicación, firmada por la directora general de Educación Infantil, Primaria y Especial, Eva Borrego, se detallaba a los centros que deben emplear sus fondos para adelantar el coste del comedor a las familias solicitantes hasta que se resuelvan los expedientes. "Lo que hemos querido es aclarar a los centros cómo tienen que proceder. Es cierto que los centros tienen su presupuesto correspondiente para hacer frente a las becas, pero sobre todo lo que queríamos era aclararles que ellos deben facilitar a los niños, en todo caso, el acceso al comedor", ha matizado el consejero del ramo, Emilio Viciana, en la inauguración del nuevo curso en el Real Conservatorio de Danza Mariemma de este martes.

A raíz de esta circular, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha acusado a la Consejería de seguir "dando bandazos" con la gestión de las becas de comedor y de "incumplir el compromiso" de la Comunidad de que adelantaría el dinero para que ningún niño se quedara sin comedor. Asimismo, Galvín ha criticado que la carta no aclaraba si las familias solicitantes de la beca que finalmente fuesen excluidas iban a tener que devolver el dinero adelantado por los colegios."Tendremos unas familias endeudadas por unas cantidades que para muchas familias en este momento son inasumibles", ha señalada CCOO.

Sin embargo, desde el área de Educación han insistido en que los centros que no cuenten con los fondos necesarios pueden dirigirse a la dirección territorial que les corresponda y solicitar a la Consejería que se los traslade. Además, han reafirmado el compromiso de que las familias que no obtengan la beca no tendrán "en ningún caso" que pagar el importe del comedor adelantado, ya que será la Comunidad quien se haga cargo del mismo.

Al hilo de esto, la carta remitida a los centros, a través de las direcciones de área territorial, asegura también que la Administración educativa de la Comunidad de Madrid está acelerando en la medida de lo posible la resolución de los expedientes subsanados.

Nuevo sistema de becas

Noticias relacionadas

A la vista de las numerosas incidencias que ha provocado el nuevo sistema de gestión de las becas comedor instaurado en este curso, la Consejería de Educación ha anunciado que está trabajando en el diseño de un nuevo sistema "mucho más sencillo" para familias y centros escolares. De esta forma, ha indicado Viciana esta mañana, esperan que "una circunstancia así no se produzca de nuevo".

El consejero ha destacado el trabajo de su departamento para que este sistema de becas comedor "que ya se viene utilizando en todos los distintos tipos de beca que da la Comunidad de Madrid desde el ámbito de la Consejería de Educación" no vuelva a padecer de incidencias como las ocurridas este curso por la transición de los precios reducidos al nuevo modelo de beca comedor. "Lo que queremos es que esto no vuelva a suceder", ha insistido.